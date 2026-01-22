Trânsito de Porto Velho precisa de ações concretas, motoqueiros abusam das irregularidades, Orçamento de Rondônia supera os R$ 18 bilhões

Publicada em 22/01/2026 às 14h00
Trânsito – É possível constatar com regularidade matérias sobre o trânsito de Porto Velho. Na totalidade das vezes lamentando os inúmeros acidentes, boa parte com óbitos. Na maioria dos acidentes temos motocicletas envolvidas e via de regra com mortes, porque os motoqueiros, não os motociclistas circulam em velocidade excessiva, não respeitam semáforos, faixas de segurança, placas indicativas, ultrapassagens proibidas. O resultado é volume elevado de atendimentos por fraturas e necrotérios lotados, principalmente do Pronto Socorro João Paulo II, com atendimento muito criticado, mas que atende, não importa a hora, dia, situação, mesmo com boa parte das pessoas ficando em corredores em macas e colchões, mas são atendidos por plantonistas na recepção, na enfermagem e área médica.
Trânsito II – O trânsito de Porto Velho, não somente em horários de pico é confuso, violento e não tem o mínimo necessário de fiscalização. Detran e Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran realizam campanhas educativas, mas sem o devido efeito positivo, pois não existe fiscalização e mito menos orientação suficientes e necessárias para atender a demanda de superior a 330 ml veículos (carros e motocicletas). Segundo dado do Detran-RO em outubro de 2025, sendo cerca de 45% motocicletas. A mobilidade urbana em Porto Velho precisa ser revista e adequada à realidade da cidade que teve crescimento acima de 41% nos últimos dez anos. Porto Velho precisa de agentes de trânsito nas ruas, orientando, organizando e, se necessário for punir, com o máximo de rigor, os irresponsáveis.
Trânsito III - Nos horários de picos (manhã, almoço, tarde) é necessário, que nos pontos de maior movimento, seja no centro ou nos principais bairros (zonas Leste e Sul) estejam Agentes de Trânsito para organizar e orientar, não somente para ficar na sobre de árvores com o talão de multas nas mãos punindo quem “furou” semáforos. Por que não existe mais a parceria em forma de convênio com o Governo do Estado, via Detran, para que policiais militares atuem na organização do trânsito como já ocorreu em passado recente? Porto Velho tinha até estacionamento regulamentado na área central, hoje só existem as placas. Estacionar para qualquer atividade na área Central (7 de Setembro e adjacências) é uma tarefa hercúlea. Os barraqueiros, além de utilizarem as calçadas a montarem seus negócios, ainda estacionam seus veículos na frente das barracas e os comerciantes da 7 de Setembro que não têm estacionamento próprio (a maioria) ficam no prejuízo, porque os clientes não têm como estacionar.
Ações – O trânsito de Porto Velho precisa de reformulação, não somente na orientação e fiscalização, mas de organização com estacionamento regulamentado, como em todas as capitais do País e inúmeras cidades do interior, bem menores que a Capital de Rondônia, pessoas qualificadas para implantar e solidificar os serviços. A começar pelos entregadores de mercadorias, pois a maioria pratica inúmeras infrações de trânsito a não são punidos. Quando um irresponsável motoqueiro “furar” o semáforo ele deve ser abordado e sua motocicleta aprendida. Se a pressa era muita, que ele continue seu percurso a pé ou chame um táxi ou Uber, pois seu veículo só será liberado, após todos os trâmites legais a partir do outro dia. Somente assim teremos um trânsito seguro, eficiente e fluente. O resto é publicidade de péssimo gosto e de prejuízos para a maioria da população.
Orçamento – A Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa da Assembleia Legislativa (Ale), aprovou na tarde de quarta-feira (21) o Orçamento do Estado de Rondônia para este ano superior a R$ 18,6 bilhões. O prazo legal para aprovação é até 20 de dezembro do ano anterior, mas como não foi discutido e votado em 2025. É facultativo ao governador administrar com o Orçamento de 2025, até o deste ano ser discutido e aprovado em plenário, utilizando os valores do ano passado com acréscimo de 1,12 avos. Em sessão extraordinária, após muita discussão, algumas acaloradas o Orçamento 2026 foi aprovado em plenário pelos deputados. Agora cabe ao Governo do Estado sancionar e o publicar no “Diário Oficial”, para que o orçamento seja aplicado.
Respigo
Muita chuva em Porto Velho desde o início da manhã. Em alguns lugares, como sempre ruas e avenidas ficaram alagadas, situação considerada normal neste período de Inverno Amazônico (chuvas diárias e torrenciais) +++ Já é possível notar muita movimentação nos bastidores da política sobre a mudança de partidos de deputados (federais e estaduais) e vereadores sem a perda do mandato. A deste ano será de 7 de março a 5 de abril, por isso já é possível notar mobilização de parlamentares e legisladores, além de dirigentes partidários +++ Em Rondônia vários deputados estarão trocando de siglas, dentre eles Fernando Máximo, eleito pelo União Brasil e Lúcio Mosquini. Na área estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), que trabalha uma pré-candidatura ao Senado, Ismael Crispin, eleito pelo PSB, mas já comprometido com o PP, Luís Schincaglia (MDB), Jean Oliveira (MDB), Luizinho Goebel e Taíssa Sousa, que estariam se ajustando com o PL +++ Para quem gosta de futebol hoje às 18h30 na Vila Belmiro jogam Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O jogo é válido pela quarta rodada do Paulistão que tem como líder o Red Bull Bragantino na liderança com 10 pontos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!