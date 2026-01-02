Thiago Flores faz balanço de 2025 e destaca articulações, leis relatadas e recursos destinados em atuação parlamentar

Publicada em 02/01/2026 às 10h00
O encerramento de 2025 foi marcado por uma manifestação pública do deputado federal Thiago Flores sobre o balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar associou registros visuais do período a uma síntese do que classificou como trabalho contínuo, com foco em responsabilidade institucional e resultados práticos do mandato.
Segundo o deputado, o ano foi caracterizado por uma rotina intensa de diálogo político, articulações no Congresso Nacional, relatoria de projetos de lei, destinação de recursos e execução de ações que, conforme relatou, ultrapassaram o campo das propostas e alcançaram a implementação efetiva. Na avaliação apresentada, essas iniciativas tiveram como objetivo atingir diretamente a população, especialmente em Rondônia, mas também em âmbito nacional.
Ao comentar o direcionamento do mandato, Thiago Flores afirmou que a atuação esteve baseada em compromissos assumidos e no acompanhamento das demandas até sua materialização. Em tom direto, resumiu esse posicionamento ao afirmar: “Nada de promessa vazia”. A declaração foi inserida como síntese da linha adotada ao longo do ano, que, segundo ele, buscou manter os pés no chão e uma perspectiva voltada para os próximos desafios.
Na mesma mensagem, o deputado projetou expectativas para 2026, mencionando a intenção de manter e ampliar o ritmo de trabalho, com disposição para novos enfrentamentos políticos e institucionais. A publicação foi finalizada com uma mensagem de felicitação pelo Ano Novo, reiterando o compromisso de seguir atuando em favor de Rondônia e do Brasil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!