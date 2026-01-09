CORTE DE CONTAS

TCE de Rondônia multa prefeito de Candeias em R$ 25 mil por atraso em licitação do serviço de limpeza urbana

Decisão do Pleno apontou descumprimento de determinações para regularizar contratos de coleta de resíduos e fixou novos prazos para adoção das medidas exigidas