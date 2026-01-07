SINTERO informa: abertos os editais de concurso para professores/as e técnicos/as da rede estadual

Publicada em 07/01/2026 às 08h22
O SINTERO informa que a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou dois editais que preveem a abertura de vagas para professores, professoras, ténicas e técnicos educacionais da rede estadual. A medida é resultado de um processo de negociação construído ao longo dos últimos anos entre o SINTERO e o governo, voltado ao enfrentamento do déficit de profissionais nas escolas .
Os editais contemplam vagas para provimento imediato e também para cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:
Professor/a Classe C – Graduações Diversas: 2.800 vagas para provimento imediato e 1.293 para cadastro reserva;
Técnico/a Educacional – Agente de Limpeza e Conservação: 746 vagas imediatas e 189 para cadastro reserva;
Técnico/a Educacional – Agente de Alimentação: 571 vagas imediatas e 194 para cadastro reserva;
Técnico/a Educacional – Atividade de Secretariado: 275 vagas imediatas e 289 para cadastro reserva.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destaca o significado da publicação para a categoria: “Finalmente aconteceu. Depois de uma caminhada longa, de enfrentamentos e trabalho firme do SINTERO junto à categoria, esse edital sai do papel e começa a mudar a realidade das nossas escolas. É uma conquista que tem história, tem luta e tem compromisso com a educação pública.”
Para o SINTERO, a abertura dessas vagas atende a uma demanda permanente da categoria e contribui para fortalecer o funcionamento das escolas da rede estadual. A superação do déficit de profissionais é fundamental para que a educação pública de Rondônia possa funcionar de forma mais eficiente e com melhores condições de trabalho.
Confira os editais completos nos links abaixo:
Clique aqui para acessar o Edital para Professores/as
Clique aqui para acessar o Edital para Técnicos /as Educacionais
