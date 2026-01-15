SINDSEF-RO participa de debate nacional para definir estratégias de luta e campanha salarial de 2026

Publicada em 15/01/2026 às 14h26
O Sindsef/RO marcou presença na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) da Condsef/Fenadsef, realizada na última terça-feira, 13. O encontro reuniu a Direção Nacional e representantes de filiadas de 18 estados e do Distrito Federal para traçar os rumos da mobilização dos servidores públicos federais neste ano decisivo. O objetivo central foi organizar a pauta de reivindicações para 2026, analisar a conjuntura política e definir os próximos passos na defesa da categoria.
Em um ano marcado pelas eleições gerais, a avaliação conjunta é de que o tempo para negociações com o governo será mais curto. Por isso, as entidades destacaram a urgência de fortalecer a unidade e a pressão sindical. Ficou deliberada a construção de uma pauta robusta e articulada com o Fonasefe, Fonacate e as Centrais Sindicais, visando atender às demandas tanto dos servidores ativos quanto dos aposentados e pensionistas.
A Direção Executiva da Condsef/Fenadsef ficou responsável por organizar as prioridades que comporão o plano de lutas de 2026. Esse material será debatido com a base e levado para deliberação final na Plenária Nacional, agendada para o dia 22 de janeiro. Entre os pontos prioritários que estão sendo desenhados para a campanha salarial e social, destacam-se a luta pela regulamentação da Convenção 151 da OIT, que garante negociação coletiva e direito de greve, a defesa intransigente da contratação via Regime Jurídico Único (RJU) e a equiparação de benefícios entre os Três Poderes.
A pauta também traz um olhar atento para os aposentados e pensionistas, cobrando a criação de um auxílio-nutrição, o fim da contribuição previdenciária para este segmento e a defesa da aposentadoria integral com paridade. Outras demandas incluem a implementação de um programa “Desenrola” para renegociação de consignados, o fortalecimento das políticas de saúde do trabalhador, incluindo a saúde mental, e o posicionamento contrário a qualquer reforma administrativa que não dialogue com os servidores.
Para esclarecer dúvidas sobre os Projetos de Lei nº 5.893 e nº 6.170/2025, foi criado um canal de diálogo direto com o setor jurídico da Condsef/Fenadsef. As dúvidas enviadas até o dia 22 de janeiro serão respondidas em uma transmissão ao vivo no dia 27, às 18h30, com material de apoio do Dieese.
Além disso, o CDE orientou o fortalecimento da organização dos trabalhadores da AgSUS, com vistas ao Encontro Nacional da categoria em fevereiro, e a promoção de debates alusivos ao Dia Nacional dos Aposentados ainda neste mês de janeiro. No campo político, a reunião reafirmou a importância de eleger, nas eleições de 2026, parlamentares comprometidos com a classe trabalhadora.
O calendário de mobilização já tem datas importantes: após a Plenária Nacional do dia 22 e a live jurídica do dia 27, a pauta de reivindicações será protocolada junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) no dia 30 de janeiro. As mobilizações se intensificarão em fevereiro com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional. Para o Sindsef/RO e a Condsef/Fenadsef, apesar da retomada das mesas de negociação, a luta continua sendo o principal instrumento para ampliar conquistas e valorizar o serviço público.
Fala do Presidente Almir José
“Estamos debatendo nacionalmente a nossa estratégia para 2026. O recado do Sindsef/RO é claro: não vamos esperar passivamente. A campanha salarial de 2026 já começou e a nossa pauta é reconstrução e ganho real. Seja na reestruturação das carreiras ou no reajuste, nossa luta será unificada e firme. Quem pensa que vamos aceitar migalhas, não conhece a força da nossa base. Vamos juntos, porque servidor valorizado é direito inegociável!”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!