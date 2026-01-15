Servidores da Semias participam de encontro acolhedor com ênfase na campanha Janeiro Branco

Publicada em 15/01/2026 às 14h39
Um café da manhã especial de acolhimento em alusão à campanha Janeiro Branco foi realizado pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), na manhã desta quarta-feira (14), aos servidores da pasta. O evento teve como foco a conscientização sobre a saúde mental, que é enfatizada pela campanha.
“Nosso objetivo é criar um espaço de escuta, cuidado e valorização das relações no ambiente de trabalho, reforçando a importância do bem-estar emocional no serviço público”, destacou a secretária titular da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.
A secretária ressaltou que o encontro proporcionou um momento de pausa na rotina para reflexão sobre o sentido do trabalho, a importância do autocuidado e a necessidade de fortalecer vínculos entre colegas e promover a saúde emocional de todos.
Por sua vez, a psicóloga Aciê Iguchi realizou uma fala breve sobre saúde mental no ambiente profissional. Ela enfatizou temas como organização, reconhecimento, propósito e prevenção do desgaste emocional.
A psicóloga destacou a importância do evento para os servidores, o que demonstra a preocupação da gestão Léo Moraes com a saúde mental no ambiente de trabalho.
“Poder, enquanto psicóloga da secretaria, falar sobre a importância de um espaço harmonioso e de momentos de acolhimento como este, reforça o cuidado com quem sustenta o trabalho diariamente. Agradeço à secretária Lucília por oportunizar este momento para todos nós da Semias”, afirmou Aciê Iguchi.
