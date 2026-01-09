Serviço de cadastramento e renovação do Cartão Estudante estão disponíveis em Porto Velho

Publicada em 09/01/2026 às 10h10
Estudantes da rede pública e privada já podem realizar o cadastramento e a renovação do Cartão Estudante, documento indispensável para o acesso a benefícios assegurados por lei, como a meia-entrada em eventos culturais, esportivos e educacionais. O serviço tem como objetivo garantir que os dados dos estudantes estejam atualizados, permitindo o uso regular do cartão e assegurando os direitos destinados ao público estudantil.
O procedimento pode ser realizado de forma online, por meio do aplicativo BiPay, ou presencialmente nos pontos de atendimento do Tudo Aqui, Rodoviária Nova e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran). Para efetuar o cadastramento ou a renovação, o estudante deverá apresentar os seguintes documentos:
Documento de identidade (RG) e CPF
Comprovante de endereço atualizado
Declaração escolar atualizada
ATENDIMENTO ONLINE
A COMPVH é responsável por todo o processo e, para fazer o cadastro ou renovação, os interessados devem acessar o aplicativo BiPay, realizar o login ou criar uma conta e seguir o passo a passo:
Acessar o menu Perfis;
Selecionar a opção referente ao Cartão Estudante;
Preencher e atualizar os dados cadastrais;
Enviar foto pessoal e dos documentos solicitados;
Ainda de acordo com a empresa, após o envio, as informações passarão por análise, com prazo de até um dia útil para validação pela equipe responsável.
ATENDIMENTO PRESENCIAL
Além da opção de realizar o procedimento pela internet, os estudantes também podem optar pelo atendimento presencial, disponível em pontos específicos de atendimento, onde é possível obter orientações e realizar o cadastramento ou a renovação do Cartão Estudante. O serviço presencial está disponível nos seguintes locais e horários:
-Tudo Aqui – Centro
Av. Sete de Setembro, nº 830 – Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h
-Rodoviária Nova
Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 1296 – Embratel
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Sábado, das 8h às 12h
-Semtran
Av. Guaporé, nº 214 – Três Marias
Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h
-Tudo Aqui – IG Shopping
Av. Amazonas, nº 8.338 – Tiradentes
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Os estudantes devem manter seus dados cadastrais sempre atualizados para assegurar o acesso regular aos benefícios oferecidos pelo Cartão Estudante. A orientação é que o procedimento seja realizado dentro do prazo, evitando contratempos e garantindo mais tranquilidade no retorno às aulas.
Texto: André Oliveira
