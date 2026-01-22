Semed inicia distribuição de 179 eletrodomésticos para escolas do município

Publicada em 22/01/2026 às 14h35
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a distribuição de 179 eletrodomésticos. Os produtos foram adquiridos com recursos próprios e convênios com o governo estadual, para atender às solicitações da direção das unidades locais de ensino.
De acordo com o titular da Semed, Robson Casula, os pedidos foram apresentados pelos diretores, no ano passado, para atender necessidades diversas das escolas. “Não foi uma compra específica. Os diretores nos enviaram a relação de itens que tinham necessidade de ser substituídos ou que estavam faltava”, explicou.
“Para a compra de 179 itens, utilizamos recursos da Semed e de convênio com a Seduc [Secretaria Estadual da Educação]. Cada produto é retirado no Patrimônio Central, levado para a escola, e é montado lá por nossos servidores. Estamos agilizando o processo para o retorno das aulas em [dia 9] fevereiro”, acrescentou.
Foram adquiridos 14 bebedouros (coluna, 20 litros), 3 bebedouros industriais (200 litros), 5 fornos microondas, 10 máquinas de lavar roupas (15 kg), 11 fornos elétricos, 17 batedeiras industriais, 20 fogões industriais, 10 fragmentadoras de papel, 39 liquidificadores industriais, 15 fornos industriais (a gás), 20 freezers (240 litros) e 15 geladeiras (280 litros).
Segundo Robson Casula, a orientação do prefeito Affonso Cândido (PL) é que as unidades de ensino não deixem de prestar algum serviço ou que os alunos passem alguma necessidade por conta da falta de algum utensílio. “As nossas superintendências acompanham o dia a dia das escolas para suprir todas as carências delas”, frisou.
