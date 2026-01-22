Bike Tour celebra aniversário de instalação de Porto Velho com passeio histórico e cultural

Publicada em 22/01/2026 às 16h03
A Prefeitura de Porto Velho realiza mais uma edição do Bike Tour, passeio ciclístico que integra esporte, lazer e valorização do patrimônio histórico da capital. A atividade acontece dia 24 de janeiro, em alusão ao aniversário de instalação do município, e convida a população a conhecer a cidade por meio de um roteiro que passa por locais marcantes da história e da cultura local.
Promovido pelo município, o Bike Tour tem como proposta estimular hábitos saudáveis, incentivar o uso da bicicleta como meio de lazer e promover a integração da comunidade. O passeio é gratuito, aberto a todas as idades e não exige inscrição prévia, sendo necessário apenas comparecer ao ponto de concentração com bicicleta e equipamentos básicos de segurança.
O roteiro inclui a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), a Praça Jonatas Pedrosa, o Mercado Cultural, a Praça das Caixas d’Água, além de trechos pelos bairros Arigolândia e região da Castanheira. Em cada parada, guias turísticos e professores acompanham os participantes, compartilhando informações históricas e curiosidades sobre os espaços visitados.
A programação tem início com concentração às 7h30, para largada às 8h, e segue até o Complexo da Madeira-Mamoré, onde o passeio é encerrado com atividades simbólicas. Ao final, os participantes recebem café da manhã como forma de acolhimento e integração.
Além de celebrar a história de Porto Velho, o Bike Tour também fortalece o turismo local e contribui para a consolidação de iniciativas voltadas ao turismo de duas rodas, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes.
O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destaca que o Bike Tour foi pensado para integrar esporte, lazer e valorização da história de Porto Velho, com uma programação aberta a toda a população.
“O Bike Tour é um produto da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e conta com a participação de guias turísticos e professores de História, Geografia e Biologia. É um evento gratuito, não precisa de inscrição, basta que a pessoa tenha uma bicicleta, utilize capacete e venha com disposição para fazer um passeio turístico pelos pontos históricos da cidade”, afirmou.
Sobre o percurso, Palitot explica que o roteiro contempla locais simbólicos da capital. “Nós vamos passar pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, pela Praça Jonatas Pedrosa, pelo Mercado Cultural, pela Praça das Caixas d’Água, além de regiões como Arigolândia e Castanheira. Em cada ponto, os professores e guias contam um pouco da história daquele lugar, permitindo que as pessoas associem o esporte ao conhecimento e passem a observar detalhes da cidade que muitas vezes não são percebidos no dia a dia”, ressaltou.
O secretário também detalha o encerramento e a finalidade do evento. “O passeio termina por volta das nove e meia da manhã, no Complexo da Madeira-Mamoré, com a recepção da locomotiva 18, o hasteamento da bandeira no Marco Zero e um café da manhã para os ciclistas. A ideia é comemorar a instalação da nossa cidade, incentivar uma atividade saudável no período de férias e fortalecer o sentimento de pertencimento e orgulho da população, além de impulsionar o turismo de duas rodas em Porto Velho”, concluiu.
