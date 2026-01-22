Prazo para matrícula de alunos da rede municipal termina em 23 de janeiro

Publicada em 22/01/2026 às 15h54
Pais e responsáveis devem ficar atentos: o prazo para efetivação das matrículas dos alunos inscritos na Chamada Escolar da Rede Municipal de Ensino se encerra no dia 23 de janeiro. A orientação é não deixar para a última hora e garantir a vaga do estudante dentro do período definido.
Quem não realizar a matrícula dentro do prazo deverá aguardar a próxima etapa do processo. A partir do dia 28 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia a fase de cadastro reserva, passando a seguir a lista de espera, conforme a ordem de inscrição realizada na Chamada Escolar.
Após essa etapa, os responsáveis que ainda não conseguirem efetivar a matrícula terão nova oportunidade, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades de ensino. No entanto, o cumprimento do calendário oficial é fundamental para evitar transtornos.
A Secretaria reforça que a matrícula dentro do prazo é essencial para assegurar a vaga do aluno na escola indicada e garantir a organização do início do ano letivo para as famílias e para a rede municipal.
