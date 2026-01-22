Tribunal de Justiça de Rondônia difunde planejamento de ações para os próximos dois anos

O planejamento feito para a atuação do Judiciário de Rondônia nos próximos dois anos foi a pauta de uma reunião com os servidores(as) no Tribunal de Justiça, nesta quarta-feira, 21, em Porto Velho. O presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, conduziu o evento institucional, com a presença do corregedor-geral, diretor da Escola da Magistratura e a apresentação dos secretários da nova gestão.
Na quinta-feira, 22, a reunião de apresentação ocorreu no Fórum Geral de Porto Velho, com a mesma estrutura da reunião anterior. O presidente, em nome da mesa, se dirigiu aos servidores que lotaram o auditório para acompanhar a exibição dos vídeos e também a fala do desembargador Alexandre Miguel. “O que apresentamos aqui é um pacto de convivência e de trabalho, também de unidade e de propósito. É a garantia de que ao ajustarmos as velas estaremos impulsionando nosso barco para o mesmo lugar, com transparência, responsabilidade e acima de tudo humanidade”, destacou Alexandre Miguel.
Os planos de gestão são documentos que contém as ações e metas para os próximos dois anos, que é o período das gestões no Judiciário de Rondônia. Esse planejamento é um norte para as atividades por meio de metodologias e priorização de iniciativas para a ampliação e melhoria dos serviços judiciais.
Secretários(as)
O desembargador presidente apresentou as juízas auxiliares Cláudia Mara Faleiros e Karina Miguel Sobral (que é também secretária-geral do TJRO). Junto com o juiz Johnny Clemes, elas formam o círculo de magistrados que assessoram diretamente ao presidente, assim como o time de secretários: Elaine Piacentini (administrativa), Vanessa Nogueira (gabinete da Presidência), Gustavo Nicocelli (gestão de pessoas), Ângela Carmen (tecnologia da informação), Simara Souza (auditoria interna), Rosemeire Moreira (governança), João Paulo Leitão (judiciário de 1º Grau) e Daniela Marcondes (judiciária de 2º grau).
O diretor da Escola, desembargador Gilberto Barbosa, recebeu à frente da mesa o juiz Cristiano Mazzini, vice-diretor e a secretária da Emeron, Gisele Fernandes. Em seguida, o corregedor, desembargador Glodner Pauletto, recebeu os juízes auxiliares Marcelo Tramontini, Paulo Fabrício e Roberta Macedo e a secretária da CGJ, Rosângela Vieira.
Após a apresentação, por meio de vídeos, o público, formado por servidores em cargos estratégicos de gestão no Poder Judiciário, assistiu a três vídeos em que foram detalhadas as informações de cada um dos planos.
Presidência
O Plano de Gestão da Presidência está estruturado em cinco eixos principais: Tecnologia e Inovação; Sustentabilidade e Desenvolvimento; Segurança Pública e Direitos Humanos; Acesso à Justiça e Jurisdição e Qualidade de Vida e Desempenho.
Corregedoria
O plano de gestão da Corregedoria Geral foi estruturado com base na metodologia de Gestão por Objetivos e Resultados-Chave (OKR). No 1º ciclo de avaliação, correspondente aos 100 primeiros dias da gestão, a metodologia foi aplicada de forma colaborativa, com 11 objetivos estratégicos e 136 resultados-chave, dentro de cinco eixos: promoção da modernização, eficiência e acesso à justiça; gestão da justiça criminal; aprimoramento dos serviços extrajudiciais e de regularização fundiária; fortalecimento da integridade, probidade e transparência; e valorização de magistrados(as) e servidores(as)
Emeron
O Plano de Gestão da Escola para o biênio atual foi estruturado em quatro eixos estratégicos essenciais, visando firmar a Escola como um polo de excelência acadêmica e inovação em nível nacional. Foram definidos os eixos estratégicos Governança e Eficiência; Pedagogia Moderna e Tecnologia; Expansão Acadêmica; e Integração Social.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!