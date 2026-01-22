Prefeitura vai iniciar entrega de uniformes e kits escolares para a rede municipal

Publicada em 22/01/2026 às 16h20
A Prefeitura de Porto Velho a partir de fevereiro começa a entrega de uniformes e kits escolares para alunos e professores da rede municipal de ensino. A ação representa um investimento direto na qualidade da educação, na segurança e na inclusão dentro e fora das escolas.
Ao todo, serão distribuídos 46.746 kits para alunos e 2.984 kits para professores, com o objetivo de atender toda a rede municipal. Até o ano passado, a rede contava com cerca de 43 mil alunos nas zonas urbana e rural. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) ainda finaliza a alocação dos estudantes da Chamada Escolar e das transferências, e o número total de matriculados em 2026 será consolidado em fevereiro, incluindo as unidades conveniadas.
A previsão é que a entrega ocorra de forma gradativa e gratuita, com conclusão até o fim de fevereiro, sem qualquer custo para as famílias.
Para o prefeito Léo Moraes, o uso de uniformes e kits padronizados traz benefícios diretos para o ambiente escolar. “Um dos principais pontos é a segurança, já que a identificação visual facilita o controle de acesso e ajuda a proteger crianças e adolescentes dentro e fora das escolas”.
Outro impacto importante, segundo o prefeito, está relacionado à igualdade e à inclusão. “A padronização reduz diferenças socioeconômicas, evita comparações por vestimentas e ajuda a prevenir situações de bullying, fazendo com que todos se sintam parte do mesmo grupo”.Os kits escolares também contribuem para o foco no aprendizado, já que garantem o material básico necessário desde o início do ano letivo, reduzindo preocupações das famílias e favorecendo a permanência dos alunos na escola.
O investimento na aquisição de kits escolares e pedagógicos é de R$ 4.321.083,00.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e a criação de um ambiente escolar mais organizado, inclusivo e propício à aprendizagem.
Composição dos kits
Os kits foram organizados conforme a etapa educacional:
• Kit 1 – Educação Infantil (Creche e Pré-Escola): caderno brochurão, lápis de cor, canetinhas, massa de modelar, tinta guache, tesoura sem ponta, estojo e agenda escolar.
• Kit 2 – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): cadernos, lápis, régua, calculadora, material dourado, canetinhas, cola, estojo e agenda.
• Kit 3 – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): caderno universitário, calculadora, transferidor, canetas, marca-texto, corretivo e estojo.
• Kit 4 – Educação de Jovens e Adultos (EJA): caderno universitário, lapiseira, grafite, calculadora, canetas, corretivo e estojo.
• Kit 5 – Professor: caderno universitário, agenda personalizada, lapiseira, régua, calculadora, grampeador, pincel para quadro branco, apagador, bloco de notas, pasta e outros itens de apoio pedagógico.
Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a entrega dos uniformes e kits vai além da distribuição de materiais.
“É um sinal de compromisso com a educação pública, com o bem-estar dos alunos e com o apoio aos profissionais da rede. Garantir que todos tenham acesso aos mesmos recursos é investir em igualdade, segurança e em um ambiente mais favorável ao aprendizado”, pontuou.
Investimento em uniformes, mochilas e tênis
Além dos kits escolares, a Prefeitura realizou investimento na aquisição de mochilas, tênis e uniformes para atender mais de 42.888 alunos da rede municipal, da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Foram adquiridas 46.335 mochilas, nos tamanhos P e G, com investimento de R$ 1.626.730,21. Também foram comprados 46.335 pares de tênis escolares, com fechamento em velcro (números 19 a 35) e cadarço (números 34 a 40), totalizando R$ 1.800.696,00.
A gestão municipal ainda investiu na compra de 93.509 peças de uniformes, entre camisas, bermudas, short-saia e calças, com valor total de R$ 1.078.994,74.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a igualdade, a segurança e a permanência dos alunos na escola, além de reduzir custos para as famílias e fortalecer a identidade da rede municipal de ensino.
