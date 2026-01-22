Governo de Rondônia realiza entrega da reforma e ampliação do Cemetron, nesta sexta-feira, 23

Publicada em 22/01/2026 às 16h14
Com o intuito de fortalecer a assistência em saúde aos pacientes e aprimorar a atuação dos profissionais, o governo de Rondônia, realiza, nesta sexta-feira (23), a entrega da área reformada e ampliada do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), referência no atendimento e tratamento de doenças infecciosas. A solenidade da entrega acontecerá às 14h, na Avenida Guaporé, nº 215, Bairro Lagoa, em Porto Velho.
A unidade contará com uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de novas áreas administrativas e 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A obra possibilitou ainda, a ampliação de mais 21 leitos clínicos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Cemetron é um pilar da saúde pública, e a obra é resultado de investimentos estratégicos do governo do estado voltados ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento com conforto e qualidade.
A diretora da unidade, Evelyn Sousa, afirmou que este é um momento muito esperado pelos profissionais que atuam no hospital. “Essa reforma e construção mostra o compromisso da gestão com seus servidores. Trabalhar para o fortalecimento da saúde no estado, com estruturas de qualidade e conforto, é dignidade e isso não tem preço”, destacou.
ESTRUTURA DA OBRA
Com investimento de R$ 19 milhões do governo de Rondônia, o Cemetron passa a contar com:
Auditório com capacidade para 100 pessoas;
9 salas administrativas;
140 m² destinados ao almoxarifado;
173 m² de CME (Central de Material e Esterilização);
365 m² de UTI, com 10 leitos;
Nova Central de Gases Medicinais;
Nova Subestação de Energia;
Novo Abrigo de Gerador.
Com os novos espaços, tanto a população quanto os trabalhadores do Cemetron passam a contar com uma estrutura mais moderna, o que deve aprimorar a gestão e operação de todas as áreas do hospital. Também foi entregue uma nova Central de Utilidades, que abriga o gerador, a subestação de energia e os gases medicinais, garantindo autonomia às novas áreas sem sobrecarregar a estrutura existente. A obra esteve sob a responsabilidade do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) especializado em infraestrutura.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressaltou que a entrega da reforma e ampliação do Cemetron representa mais do que novas estruturas físicas: é a concretização de um compromisso com a vida, com o cuidado e com a dignidade dos rondonienses. “Este investimento é um passo firme para fortalecer o SUS em nosso estado e representa mais segurança e qualidade no atendimento especializado.”
