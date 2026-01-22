Ação conjunta para reduzir sinistros e salvar vidas no trânsito foi realizada pelo governo de RO, em Porto Velho

Publicada em 22/01/2026 às 15h56
Com o objetivo de reduzir sinistros e salvar vidas no trânsito, o governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (21), mais uma ação conjunta envolvendo a Educação e a Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), denominada “2 Rodas 1 Só Vida”, dentro da campanha educativa “Sua Vida Vale Mais”. O foco da ação foi direcionado à parte mais vulnerável entre os usuários das vias, os motociclistas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação representa o esforço conjunto para salvar vidas no trânsito, buscando sensibilizar o condutor sobre os fatores de risco, e promovendo, de maneira educativa, comportamentos mais seguros entre os motociclistas.
DINÂMICA
Durante a ação, o condutor abordado passou pela checagem da documentação e, posteriormente, recebeu orientações da equipe de educação de trânsito. Alguns motoristas foram selecionados para responder a um questionário, avaliando o trânsito e sugerindo melhorias. Foram abordados 112 condutores que receberam orientações da equipe de educação. Contudo, 12 condutores abordados pela equipe de fiscalização estavam sem habilitação, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 162 – I.
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, “são promovidas, prioritariamente, ações educativas nas vias com maior incidência de sinistros de trânsito, buscando minimizar os erros intencionais dos usuários e incentivando comportamentos mais seguros, como o respeito ao limite de velocidade e o uso correto de capacetes padronizados”, destacou.
