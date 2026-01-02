SEMED apresenta balanço das ações com avanços históricos na educação

Publicada em 02/01/2026 às 11h20
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Porto Velho encerra o período com um balanço amplamente positivo das ações realizadas, consolidando avanços significativos na educação pública municipal e reafirmando o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais, a inclusão e a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.
Entre os principais destaques está a valorização dos servidores da educação, com o pagamento do piso salarial nacional do magistério, além da concessão de gratificações e reajustes salariais, garantindo mais segurança financeira e reconhecimento ao trabalho desempenhado por professores e demais profissionais da rede municipal.
Na área de infraestrutura escolar, a SEMED promoveu melhorias importantes, como a climatização da Escola Maria Isaura, uma demanda histórica atendida após cerca de 30 anos, proporcionando mais conforto térmico e melhores condições de aprendizagem para alunos e profissionais.
O compromisso com a qualidade do ensino e o incentivo ao desempenho escolar também foi evidenciado com a entrega de bicicletas a 1.200 estudantes que obtiveram bom desempenho no Avalia Porto Velho, iniciativa que valoriza o mérito e estimula a permanência na escola.
A formação continuada foi outro eixo prioritário da gestão. Ao longo do período, a SEMED promoveu capacitações com os mais diversos profissionais da educação, abrangendo professores, gestores, técnicos e equipes de apoio, fortalecendo práticas pedagógicas, administrativas e inclusivas em toda a rede municipal.
A educação especial recebeu atenção ampliada, com a contratação de profissionais especializados, como cuidadores, intérpretes de Libras e mediadores da aprendizagem, garantindo atendimento mais qualificado, inclusivo e humanizado aos estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades educacionais específicas.
Também houve reforço nas equipes escolares com a contratação de merendeiras e auxiliares de limpeza, assegurando melhores condições de funcionamento das unidades de ensino, qualidade na alimentação escolar e ambientes mais seguros e acolhedores para alunos e servidores.
No campo da alimentação escolar, a SEMED fortaleceu a merenda por meio da parceria com a agricultura familiar, ampliando a oferta de alimentos frescos, nutritivos e de qualidade nas escolas da rede municipal. Como inovação, a Secretaria iniciou neste ano o projeto Lanche Extra, que possibilita que as crianças levem para casa, todas as sextas-feiras, frutas de qualidade, reforçando a segurança alimentar, incentivando hábitos saudáveis e ampliando o cuidado com os estudantes.
Com ações que integram valorização profissional, inclusão, infraestrutura, formação continuada e fortalecimento pedagógico, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho avança de forma consistente na construção de uma educação pública mais justa e eficiente, reafirmando o compromisso com o presente e o futuro das crianças, jovens e de toda a comunidade escolar da capital.
