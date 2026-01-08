Sebrae Rondônia fortalece ambiente de negócios em 2025 com avanços em políticas públicas e articulação institucional

Publicada em 08/01/2026 às 09h05
O Sebrae em Rondônia encerra 2025 com uma trajetória marcada por articulação institucional, inovação, fortalecimento da gestão pública e ampliação das oportunidades para os pequenos negócios. Ao longo do ano, uma série de ações estratégicas mobilizou agentes públicos, empreendedores, lideranças setoriais e parceiros do desenvolvimento para impulsionar um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável em todo o estado.
A agenda começou ainda no primeiro trimestre com o “Diálogos Municipalistas”, programa criado pelo Sebrae para apoiar prefeitas e prefeitos na construção de políticas públicas eficazes. A edição de 2025 reuniu gestores municipais de todas as regiões do estado, além de especialistas como Oscar Motomura e o ex-ministro da Fazenda Paulo Haddad, que contribuíram com reflexões sobre governança, eficiência administrativa e desenvolvimento territorial. O encontro reforçou o papel dos municípios como protagonistas na criação de ambientes favoráveis aos pequenos negócios.
Em março, os Diálogos Municipalistas abriram caminho para novas iniciativas de integração entre instituições públicas e setor produtivo. O Sebrae destacou a importância da gestão municipal empreendedora e intensificou o apoio às Salas do Empreendedor e aos programas de desburocratização. Esse movimento ampliou a capacidade dos municípios em implementar políticas de desenvolvimento, aproximando gestores de soluções para simplificar processos e estimular o empreendedorismo local.
O ciclo de articulação continuou em abril com o FROMIMPE: O Passaporte para o Desenvolvimento, que promoveu uma ampla discussão sobre práticas inovadoras e políticas de apoio aos pequenos negócios. A iniciativa reuniu representantes do poder público, lideranças empresariais e instituições de apoio para debater mecanismos de fomento, geração de oportunidades e fortalecimento do empreendedorismo. Na mesma linha, a segunda edição da Feira Multissetorial AGROCOM estimulou conexões, parcerias comerciais e a valorização dos negócios locais, consolidando o evento como um importante ambiente de promoção econômica.
O ano avançou com esforços crescentes na institucionalização do Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Sebrae participou de agendas estratégicas no Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fortalecendo a governança e ampliando a representatividade do fórum.
Em Rondônia, a continuidade dos eixos temáticos e a realização da primeira plenária do FROMIMPE garantiram avanços em temas como inovação, crédito, compras públicas e competitividade.
Outra conquista importante foi o lançamento do Pacto Estadual pela Inovação, resultado da cooperação entre instituições públicas, universidades e entidades do setor produtivo. A iniciativa criou um marco de referência para o desenvolvimento tecnológico em Rondônia e ampliou a articulação entre academia, empresas e governo. O pacto reforçou o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável, a diversificação econômica e a promoção de ambientes favoráveis à inovação.
No âmbito municipal, o Programa Cidade Empreendedora avançou com novas adesões e ações estruturantes. Em Espigão do Oeste, sua implementação oficial reforçou a estratégia de capacitar gestores, fortalecer as Salas do Empreendedor e promover melhorias na gestão pública voltadas para o desenvolvimento econômico local. Ao longo do ano, diversas prefeituras receberam orientações técnicas, consultorias e apoio em projetos estruturantes que impactam diretamente o ambiente de negócios.
O Sebrae também ampliou sua presença junto aos empreendedores com ações de sensibilização e atendimento. Em Cacoal, a celebração do Dia do Empreendedor levou orientação, consultorias e serviços gratuitos para quem busca melhorar a gestão, formalizar atividades ou expandir oportunidades. Além disso, o XIII Prêmio Estadual Sebrae Prefeitura Empreendedora e o Circuito Estadual do PSPE mobilizaram prefeitos e equipes municipais na apresentação de projetos inovadores, alinhados ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento dos pequenos negócios.
Com uma atuação contínua e integrada, o Sebrae em Rondônia encerra 2025 reafirmando seu compromisso com a competitividade das micro e pequenas empresas, com a modernização da gestão pública e com a construção de políticas de desenvolvimento que gerem impacto real no território. As iniciativas realizadas ao longo do ano consolidaram o estado como referência em articulação institucional, inovação e promoção do empreendedorismo.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!