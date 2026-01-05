Sebrae-RO avança no turismo sustentável e fortalece destinos estratégicos em 2025

Publicada em 05/01/2026 às 10h16
Em 2025, o Sebrae desencadeou um pacote forte de iniciativas para elevar o turismo sustentável, a economia criativa e a inclusão produtiva em todas as regiões do estado. Com uma pegada voltada à inovação, à qualificação dos empreendedores e à valorização dos territórios, a instituição expandiu parcerias e entregas que colocam Rondônia no radar como uma referência crescente no turismo amazônico.
Ao longo do ano, o projeto Turismo Rondônia 2025 atuou como eixo integrador das iniciativas, fortalecendo governanças regionais, qualificando negócios e promovendo destinos em eventos estratégicos do setor. A Expo Turismo 2025 marcou um dos principais momentos da agenda, reunindo especialistas, empresários e gestores públicos em um encontro dedicado à formação de mercados e à consolidação da rota sustentável da Amazônia.
O evento apresentou novos produtos turísticos, promoveu rodadas de negócios e reforçou a articulação para ampliar a presença de Rondônia no cenário nacional.
A presença do Sebrae também foi destaque na ABAV Expo 2025, no Rio de Janeiro. Em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (SEMTEL) a instituição levou empresários do estado para vivenciar tendências, estabelecer conexões comerciais e conhecer oportunidades de mercado. A ação gerou novos relacionamentos estratégicos e ampliou o alcance dos destinos rondonienses.
O fortalecimento do turismo gastronômico ganhou evidência com a Feira Pimenta Sabor, que valorizou a cultura local, promoveu experiências regionais e incentivou micro e pequenas empresas a inovarem em seus produtos. A iniciativa ajudou a movimentar a economia criativa e estimulou os empreendedores a diversificar suas ofertas.
Outro eixo de trabalho foi o turismo fluvial. Em Porto Velho, o Sebrae e a SEMTEL uniram esforços para impulsionar iniciativas que aproveitam o potencial dos rios amazônicos, apoiando empreendedores, fortalecendo atrativos e auxiliando na estruturação de serviços com foco na sustentabilidade.
O benchmarking realizado no flutuante Pelicano, no Rio Verde, agregou conhecimento prático para a qualificação de novas experiências de ecoturismo e lazer.
A valorização do artesanato rondoniense também esteve presente. Com apoio do Sebrae e da Sejucel, artesãos do estado participaram da 7ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (FENACCE), ampliando sua visibilidade e fortalecendo a economia criativa por meio do contato com novos mercados e tendências de consumo.
No campo institucional, o Sebrae em Rondônia apresentou proposta de parceria à Energisa visando criar iniciativas integradas de impacto social, econômico e turístico. A ação buscou promover inclusão produtiva, geração de renda e fortalecimento de comunidades atendidas pelos programas da empresa.
Em Brasília, o evento Transformar Juntos 2025 reuniu lideranças municipais e estaduais em um debate nacional sobre sustentabilidade, políticas públicas e desenvolvimento regional, reforçando o papel estratégico dos municípios na construção de destinos turísticos mais estruturados.
Na Reserva Extrativista Lago do Cuniã, as ações de governança comunitária avançaram com a realização de oficinas participativas. Moradores, pesquisadores e órgãos ambientais colaboraram na construção de experiências de turismo sustentável que valorizam o modo de vida tradicional e preservam o ecossistema local. O trabalho contribuiu diretamente para o lançamento do produto turístico da Resex, que se tornou uma das iniciativas mais promissoras do ano.
A Rota Internacional Pantanal Amazônia Andes Pacífico também recebeu atenção especial com a elaboração de estratégias integradas para fortalecer micro e pequenas empresas situadas ao longo do trajeto. A iniciativa reforçou o potencial da rota como vetor de desenvolvimento turístico e logístico.
Em reconhecimento ao trabalho do Sebrae no apoio às práticas de etnoturismo, o presidente da instituição em Rondônia recebeu homenagem do povo Gavião em Ji Paraná. O gesto simboliza o fortalecimento das relações com povos originários e a valorização das iniciativas que respeitam a cultura e promovem o empreendedorismo indígena.
Por fim, lideranças do Cone Sul participaram de um seminário dedicado ao desenvolvimento territorial, conectando políticas públicas, inovação e práticas de turismo capazes de gerar impactos positivos para a economia regional.
Além disso, o lançamento do novo plano de marketing nacional para atrair turistas estrangeiros, realizado no Rio de Janeiro, ampliou oportunidades para destinos brasileiros e reforçou a necessidade de preparar os destinos rondonienses para competir em escala internacional.
As ações de 2025 demonstram o comprometimento do Sebrae em Rondônia com um turismo capaz de gerar renda, preservar a cultura e fortalecer comunidades. A instituição segue atuando de forma integrada para apoiar empreendedores, estimular o mercado e consolidar Rondônia como destino sustentável e competitivo.
