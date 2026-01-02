Sebrae fortalece a cafeicultura de Rondônia e consolida avanços para a agricultura familiar em 2025

Publicada em 02/01/2026 às 10h08
A atuação do Sebrae em Rondônia ao longo de 2025 reforçou o desenvolvimento da cafeicultura no estado e contribuiu de forma direta para fortalecer a agricultura familiar. Por meio de capacitações, eventos técnicos, apoio à inovação e articulação com parceiros públicos e privados, a instituição ampliou o acesso dos produtores a conhecimentos essenciais para o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade e a valorização da identidade do café rondoniense.
As ações tiveram reflexos importantes no cenário nacional. Durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, Rondônia alcançou destaque no Coffee of the Year 2025, onde a produtora Angélica Alexandrino Nicola, do município de Seringueiras, conquistou o segundo lugar na categoria canéfora. O resultado reforçou o avanço técnico da cafeicultura local e evidenciou o impacto positivo das iniciativas de qualificação e acompanhamento desenvolvidas pelo Sebrae.
No mesmo evento, a participação rondoniense no concurso Florada Premiada 2025 também trouxe reconhecimento significativo. A produtora Ângela Maria, do Café Sauá, ficou em primeiro lugar, e Fabiana Leal, de Espigão do Oeste, conquistou o segundo lugar. As premiações demonstram o crescimento da participação feminina no setor e refletem a evolução contínua da produção regional.
O Sebrae vem atuando para consolidar uma cadeia produtiva organizada, moderna e competitiva. Entre as prioridades está o fortalecimento do Robusta Amazônico, Indicação Geográfica que certifica a origem e garante valor agregado ao café produzido em Rondônia.
Por meio de consultorias especializadas, treinamentos e acompanhamento técnico, a instituição estimula práticas de manejo sustentável, adoção de tecnologias e melhoria dos processos produtivos, contribuindo para a estabilidade da qualidade e para o aumento do reconhecimento nacional do grão rondoniense.
Em 2025, a instituição também esteve presente no campo, apoiando ações municipais que promovem a troca de conhecimento entre produtores.
Em Alto Paraíso, o Dia Especial da Cafeicultura reuniu agricultores, técnicos e representantes do setor para um dia de atividades voltadas à produtividade, sanidade das lavouras e inovações para o cultivo. A iniciativa, realizada em parceria com a prefeitura e a Secretaria Municipal de Agricultura, reforçou o compromisso do Sebrae com o desenvolvimento rural e com a melhoria contínua da cafeicultura local.
As articulações realizadas ao longo do ano evidenciam a relevância das políticas de apoio ao empreendedorismo rural e demonstram que investimentos em qualificação e inovação geram resultados concretos para a economia do estado. O avanço dos cafés especiais, as premiações nacionais e o fortalecimento da identidade produtiva rondoniense refletem um esforço conjunto entre produtores, instituições e comunidades rurais.
O Sebrae em Rondônia segue comprometido em apoiar a competitividade da cafeicultura no estado, contribuindo para a expansão do setor, a valorização dos produtores e o fortalecimento da agricultura familiar, pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável do estado.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
