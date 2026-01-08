Sebrae em Rondônia reforça alerta sobre golpes com falsas notificações de suspensão de CNPJ

Publicada em 08/01/2026 às 13h40
Golpistas se passam por órgãos oficiais para enganar MEIs com cobranças inexistentes, provocando insegurança e apreensão entre donos de pequenos negócios
O início de 2026 tem sido marcado por um aumento significativo no envio de mensagens falsas direcionadas a microempreendedores individuais em todo o país. Em Rondônia, a situação tem gerado apreensão entre empreendedores e MEIs que relatam receber comunicados informando, de forma alarmista, que o CNPJ estaria suspenso ou prestes a ser cancelado por supostas irregularidades.
As mensagens chegam principalmente por SMS e WhatsApp. Elas usam linguagem formal, tom de urgência e, em muitos casos, apresentam logotipos semelhantes aos de órgãos públicos. O conteúdo costuma orientar o empreendedor a clicar em links externos ou realizar pagamentos imediatos para evitar bloqueios. Trata-se de tentativa de golpe.
Casos semelhantes já levaram órgãos públicos a se manifestarem oficialmente. Em Jundiaí, no estado de São Paulo, a prefeitura emitiu um alerta após identificar mensagens fraudulentas que utilizavam o nome da administração municipal para informar, de forma falsa, a suspensão de CNPJs de MEIs. A gestão municipal esclareceu que não realiza esse tipo de comunicação por mensagens e reforçou que o objetivo era induzir vítimas a fornecer dados pessoais e efetuar pagamentos indevidos.
Em Rondônia, o cenário tem sido semelhante. O Sebrae em Rondônia registra relatos frequentes de empreendedores aflitos, inseguros sobre a real situação de seus negócios e temerosos de sofrer penalidades. Muitos buscam orientação após receberem mensagens que mencionam débitos inexistentes ou exigem regularização imediata, o que tem causado confusão e ansiedade, especialmente entre quem depende exclusivamente do próprio CNPJ para garantir renda.
Para evitar cair em golpes, o Sebrae em Rondônia orienta que os empreendedores utilizem exclusivamente os canais oficiais para buscar informações, serviços e orientações.
O atendimento e os conteúdos confiáveis estão disponíveis no App Meu Sebrae, no Portal do Empreendedor, no App MEI da Receita Federal e no Portal do Sebrae. Qualquer comunicação ou cobrança fora desses canais deve ser tratada com desconfiança.
A recomendação é manter a calma, não clicar em links suspeitos, não informar dados pessoais ou bancários e sempre verificar a situação do CNPJ diretamente nos canais oficiais. Em caso de dúvida, buscar orientação junto ao Sebrae é a forma mais segura de evitar prejuízos.
Em um cenário em que empreender já exige esforço diário, a informação correta se torna uma aliada essencial. Estar atento e bem orientado é a melhor forma de se proteger contra golpes que exploram o medo e a desinformação.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!