Sebrae em Rondônia consolida cultura de integridade e fortalece Programa de Compliance em 2025

O Sebrae em Rondônia encerra 2025 com avanços consistentes na consolidação de uma cultura organizacional pautada pela ética, transparência e integridade.
Ao longo do ano, a instituição realizou 440 atividades estratégicas e operacionais voltadas ao fortalecimento do Programa de Compliance, em um esforço conjunto conduzido com a Unidade de Integridade Corporativa do Sebrae em Rondônia, ampliando controles internos, mitigando riscos e qualificando processos em todas as áreas.
As ações reforçam o compromisso institucional com boas práticas de governança e com a construção de um ambiente organizacional cada vez mais seguro, responsável e alinhado às exigências legais e às expectativas da sociedade.
Entre os destaques, estão as 47 consultorias em compliance, que ofereceram suporte técnico contínuo às áreas internas, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e para o fortalecimento da conformidade nos fluxos administrativos e estratégicos.
No eixo de prevenção e gestão de riscos, foram realizadas 70 ações de Due Diligence e elaboração de Mapas de Riscos, fundamentais para identificar vulnerabilidades, antecipar cenários e orientar medidas de mitigação. Essas iniciativas ampliaram a capacidade institucional de prevenir irregularidades e aprimorar a governança corporativa.
O monitoramento contínuo também ganhou reforço com a execução de 248 testes de conformidade, assegurando a aderência às normas, políticas internas e procedimentos operacionais. Os testes permitiram avaliar processos, corrigir fragilidades e promover melhorias contínuas nos controles internos.
A disseminação da cultura de integridade foi fortalecida por meio de 13 capacitações, que envolveram colaboradores e gestores, ampliando o conhecimento sobre ética, compliance e responsabilidade institucional. As ações educativas contribuíram para consolidar o entendimento de que a integridade é um valor transversal e parte essencial da atuação do Sebrae.
Outro avanço relevante foi a realização de 62 marcos críticos, que reforçaram controles, rotinas e processos estratégicos, além de 35 revisões de normas internas, garantindo atualização constante e alinhamento às melhores práticas de governança e compliance.
As ações desenvolvidas em 2025 estão alinhadas a iniciativas nacionais voltadas ao fortalecimento da ética e da integridade no ambiente de negócios, como o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. O Sebrae foi a primeira instituição em Rondônia a aderir à iniciativa, promovida pela Controladoria-Geral da União (CGU), ampliando o debate sobre integridade também entre os pequenos negócios. No fim do ano, a instituição reafirmou esse compromisso durante evento realizado em novembro, reforçando sua atuação como referência em boas práticas de governança no estado.
Com uma atuação estruturada, preventiva e educativa, o Sebrae em Rondônia consolida o Programa de Compliance como um pilar estratégico da gestão institucional. O conjunto de ações realizadas ao longo do ano, em articulação com a Unidade de Integridade Corporativa, fortalece a confiança, a transparência e a responsabilidade na condução das políticas e projetos da instituição.
Para 2026, a expectativa é avançar ainda mais na maturidade do Programa, ampliando ações de prevenção, qualificação e monitoramento, reafirmando o compromisso do Sebrae com uma gestão ética, eficiente e alinhada ao desenvolvimento sustentável de Rondônia.
