Sebrae em Rondônia apoia Itapuã do Oeste na melhoria do ambiente de negócios

Publicada em 14/01/2026 às 15h49
Diagnóstico gratuito vai orientar políticas públicas, simplificar processos e fortalecer micro e pequenas empresas, agricultura familiar e comércio local
O Sebrae em Rondônia iniciou, em 2026, o Diagnóstico do Índice de Ambiente de Negócios (IAN) nos municípios do estado, por meio do Projeto Cidade Empreendedora. A iniciativa tem como foco apoiar as prefeituras na construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, com redução da burocracia, processos mais simples, políticas públicas eficientes e estímulo ao desenvolvimento econômico local.
No município de Itapuã do Oeste, o diagnóstico será realizado de forma totalmente gratuita, com ações estratégicas alinhadas à Lei Complementar nº 123/2006 e ao artigo 179 da Constituição Federal.
O trabalho tem como prioridade o fortalecimento das micro e pequenas empresas, da agricultura familiar e do comércio local, setores fundamentais para a economia do município.
As ações envolvem diferentes áreas da administração municipal, com a participação da Secretaria Municipal de Educação, representada pela professora Luciana Fontinele, da Secretaria de Fazenda, sob a gestão de Sunamita Costa, e da área contábil da Prefeitura Municipal, com atuação do coordenador geral de Contabilidade, Marcles Marques de Oliveira, que acumula experiência em diferentes exercícios financeiros e municípios, incluindo Itapuã do Oeste. O trabalho também conta com o apoio da Sala do Empreendedor, onde Maria realiza o atendimento e oferece suporte direto aos empreendedores locais.
Para o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, a atuação integrada entre instituições é essencial para transformar o ambiente de negócios nos municípios. “Na construção de um ambiente cada vez mais favorável para a geração de negócios, todos têm seu papel definido, e o Sebrae é o grande parceiro nessa engrenagem. Vamos transformar a realidade de Itapuã com a parceria com o município e outras entidades”, destacou.
O diagnóstico prevê uma análise detalhada dos processos administrativos e das políticas públicas locais, com a finalidade de indicar melhorias práticas na gestão municipal. Entre os principais resultados esperados estão a ampliação das compras públicas da agricultura familiar, por meio dos programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a melhoria de editais, fluxos de pagamento e logística, além da capacitação de equipes municipais e da simplificação dos processos de abertura de empresas.
A expectativa é que as ações resultem em mais eficiência na administração pública, geração de emprego e renda e fortalecimento da economia local, com impactos positivos diretos para a população.
Além do diagnóstico, o Sebrae em Rondônia disponibiliza consultorias, ferramentas, cursos e apoio técnico para iniciativas como o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o aprimoramento da gestão pública nos municípios de Rondônia.
A parceria, a colaboração e a participação ativa da gestão municipal são fundamentais para garantir resultados positivos e duradouros. Todas as ações do Diagnóstico do Índice de Ambiente de Negócios em Itapuã do Oeste são integralmente custeadas pelo Sebrae em Rondônia.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
