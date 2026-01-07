Rússia diz que apreensão de petroleiro pelos EUA viola o direito marítimo

Publicada em 07/01/2026 às 15h37
A Rússia emitiu um comunicado acusando os Estados Unidos de violar o direito marítimo após a apreensão de um petroleiro da Venezuela que estava sob bandeira russa, nesta quarta-feira (7).
O Ministério dos Transportes russo confirmou que a embarcação identificada como Marinera - antes chamado de Bella 1 - foi perdida após uma abordagem das forças navais americanas.
"De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a liberdade de navegação aplica-se em alto mar, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra embarcações devidamente registradas nas jurisdições de outros Estados", afirma o comunicado.
Um importante parlamentar russo do partido governista Rússia Unida, Andrei Klishas, também se pronunciou. Classificou a apreensão como um "ato de pirataria descarada", segundo a agência de notícias estatal TASS.
Ainda de acordo com a TASS, a Rússia exige que os EUA garantam "tratamento humano e digno aos cidadãos russos a bordo do Marinera, respeitando seus direitos e interesses".
A apreensão do petroleiro também foi confirmada pelo Exército norte-americano. A interceptação foi revelada em primeira mão pela agência de notícias Reuters horas antes.
