Rondônia se despede de 2025 com resultados inéditos e chega a 2026 com metas ousadas

Publicada em 02/01/2026 às 08h15
A “Terra das Oportunidades”, como é conhecido o estado de Rondônia, ganhou velocidade em desenvolvimento e qualidade de vida nos últimos anos com as ações do governo de Rondônia. Em 2025, foi o ano em que Rondônia esteve em evidência como uma das melhores economias do Brasil e com melhor qualidade de vida, e em 2026 vamos em busca de fortalecer o nosso alvo de tornar o estado o melhor lugar para viver e trabalhar do Brasil.
Rondônia tem a segunda menor taxa de desemprego do País e projeção para alcançar o terceiro maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), ao mesmo tempo em que conquistou o 1º lugar na Região Norte em Sustentabilidade Social, com redução de vulnerabilidades sociais e fortalecimento do bem-estar social.
Isso significa um combate firme contra fome, contra pobreza e promoção de um ambiente cheio de empregos e melhor qualidade de vida. Rondônia é um estado diferente, repleto de pessoas que todos os dias se dedicam a construir um estado mais forte e mais digno. Onde conquistamos a harmonia dos Poderes e instituições que trabalham juntos por um objetivo comum: construir um estado melhor para a população.
O estado está revitalizado, revigorado e repleto de obras, serviços e ações que o tornam mais atrativo, moderno e desenvolvido. Rondônia transformou-se em um estado com mais dignidade para a população.
O ano de 2025 encerrou com recorde de exportação, conquista de mais destinos para os produtos de Rondônia, mais pessoas capacitadas em cursos profissionalizantes gratuitamente, mais famílias amparadas pelos programas sociais, mais escolas e hospitais reformados, mais fortalecimento das forças de segurança, inaugurando um novo capítulo de combate acirrado contra facções.
TRANSPARÊNCIA
Foi o ano que Rondônia subiu ao pódio para receber pelo terceiro ano seguido o Selo Diamante em Transparência Pública, prova do compromisso máximo com a transparência da destinação de recursos para beneficiar a população com melhor qualidade de vida; e também o “Prêmio Destaques Maio Amarelo 2025”, com mais de mil ações da campanha realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO); e conquistou o 2º lugar na categoria Segurança Pública do Prêmio Brasil MAIS 2025, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O Porto Público recebeu pelo quarto ano consecutivo premiação pelo bom desempenho, e ficou em 3º lugar na categoria de portos com movimentação de até cinco milhões de toneladas. Ficamos também em 3º lugar no Brasil com maior quantidade de órgãos doados, uma conquista que começa com o serviço dedicado de sensibilizar e esclarecer que a decisão ajuda a salvar vidas, realizado pela Central Estadual de Transplantes, vinculada a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
DESENVOLVIMENTO
E vibramos com a conquista do 1º lugar na redução de focos de queimadas no Brasil, com uma estiagem mais branda em 2025, marcada por chuvas e fortalecimento das ações de educação ambiental e ações combativas realizadas pelo governo do estado. Rondônia ainda sediou, pela primeira vez, em 2025, o Concurso Nacional de Cacau Especial, reflexo do fortalecimento de cadeias produtivas de alta qualidade. Entre tantos outros avanços.
Rondônia é esse cantinho especial no Brasil, em plena Amazônia, onde as políticas públicas estão beneficiando a população, a economia é um sucesso e as conquistas são uma realidade. Que em 2026 o nosso estado seja ainda mais abençoado por Deus, vamos em busca de mais resultados inéditos, que reflitam em melhor qualidade de vida, e que possamos comemorar novos avanços. Feliz Ano Novo, população rondoniense!
Marcos José Rocha dos Santos
Governador do estado de Rondônia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!