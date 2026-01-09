Rondônia lidera Região Norte no acompanhamento da frequência escolar e se destaca no ranking nacional em 2025

Publicada em 09/01/2026 às 08h43
O estado de Rondônia manteve a liderança na Região Norte no acompanhamento da frequência escolar de fevereiro a novembro de 2025, e encerrou o período entre os quatro estados com melhor desempenho no país. Os dados são do monitoramento vinculado ao programa Bolsa Família, com parceria do Programa Pé-de-meia e a Estratégia Busca Ativa, que acompanham a permanência de estudantes nas escolas.
Ao longo de 2025, o estado apresentou crescimento no índice de acompanhamento. No período de fevereiro e março, Rondônia ocupava a 5ª posição no ranking nacional, com 88,81%. Já entre abril e maio, o percentual subiu para 90,18%, mantendo o 5º lugar. Nos meses de junho e julho, o índice chegou a 90,67%, com o estado na 6ª colocação, posição que se repetiu em agosto e setembro, com 90,59%. O melhor desempenho foi registrado no período de outubro e novembro, quando Rondônia alcançou 93,68% de acompanhamento da frequência escolar, garantindo o 4º lugar no ranking nacional. Na Região Norte, o estado permaneceu em 1º lugar durante todo o período analisado de fevereiro a novembro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desempenho no ranking nacional e regional evidencia o compromisso do governo com a garantia do direito à educação. “Os dados mostram a importância do acompanhamento da frequência como instrumento de gestão educacional. o trabalho permite orientar as ações das escolas e das equipes técnicas, contribuindo para que os estudantes mantenham o vínculo com a rede de ensino”, ressaltou.
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, os resultados são fruto de um trabalho integrado entre gestão, escolas e políticas públicas de proteção social. “Manter Rondônia na liderança da Região Norte e entre os quatro melhores do país demonstra que estamos no caminho certo. O acompanhamento sistemático da frequência escolar nos permite agir de forma preventiva, identificar situações de vulnerabilidade e garantir que nossos estudantes permaneçam na escola, com acesso à aprendizagem e aos seus direitos”, destacou.
MONITORAMENTO
O ranking considera o acompanhamento de estudantes de 4 a 18 anos com matrícula ativa, frequência mínima de 60% para crianças de 4 a 6 anos e de 75% para estudantes de 6 a 18 anos incompletos, além da participação nas avaliações oficiais da escola. Esses critérios são exigidos para a manutenção dos benefícios dos programas Pé-de-Meia e Bolsa Família, o que contribui diretamente para a permanência dos estudantes na rede de ensino.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!