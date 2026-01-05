 Rondônia completa 44 anos com a conquista de um dos cenários mais atrativos para viver e trabalhar no Brasil

Publicada em 05/01/2026 às 08h22
Rondônia completa 44 anos de instalação neste domingo, 4 de janeiro de 2026, confirmando uma trajetória de evolução, acelerada nos últimos anos com apoio de políticas públicas inéditas do governo do estado. Com indicadores robustos na economia, avanços na Saúde, Educação, Segurança e um compromisso sólido com a sustentabilidade, o estado posiciona-se como um dos melhores cenários para viver e trabalhar no Brasil.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, trabalhar com transparência, as contas em dia e com foco na população é o que garante que os recursos públicos sejam destinados a transformar Rondônia em um destaque no Brasil em melhoria da qualidade de vida. “Rondônia chega aos 44 anos sendo um exemplo para o Brasil com diversas conquistas alcançadas com apoio das ações do governo do estado, que realiza políticas públicas, com entregas essenciais de obras e serviços que projetam uma vida melhor para a população.”
Rondônia está repleto de programas sociais, a exemplo do programa Vencer de capacitação gratuita
NOVA FASE HISTÓRICA
Localizado na região Norte do país, na Amazônia Legal, e composto de 52 municípios e acolhendo pessoas de diferentes origens, Rondônia tem um governo Selo Diamante em Transparência Pública e o quarto mais responsável do país em finanças, segunda menor taxa de desemprego do Brasil e reconhecimento como uma das melhores economias do país, com projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), indicativo de que a economia vai bem.
Rondônia está repleta de programas sociais: Pão Nosso, Vencer, Prato Fácil, Mulher Protegida, Criança Protegida, Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, Rondônia Cidadã entre outros; e de ações municipalistas que transformam os municípios com asfalto, revitalização de espaços de lazer e esporte, novas praças e iluminação de LED, fazendo com que o estado viva uma nova fase de desenvolvimento em sua história.
INDICADORES DE EVOLUÇÃO
| Economia | Crescimento do PIB | 3ª melhor do Brasil (5,3%) |
https://rondonia.ro.gov.br/
| Emprego | Taxa de Desocupação | 2ª menor do Brasil (2,6%) | https://rondonia.ro.gov.br/
| Segurança | Elucidação de homicídios | 2º lugar no Brasil | https://rondonia.ro.gov.br/
| Meio Ambiente | Redução de focos de calor | Redução de 83,22% em 2025 | https://rondonia.ro.gov.br/
| Saúde | Doação de Órgãos | 1º lugar no Norte e 3º no Brasil | https://rondonia.ro.gov.br/
| Qualidade de vida | Ranking da Sustentabilidade Social | 1º lugar no Norte | https://rondonia.ro.gov.br/
| Ranking de menos famílias abaixo da linha da pobreza | 1º lugar no Norte | https://www.instagram.com/p/
| Competitividade | Ranking de apoio a negócios inovadores | 1º lugar no Brasil | https://rondonia.ro.gov.br/
RONDÔNIA TEM UM GOVERNO PREMIADO
- Selo Diamante de Transparência Pública: conquistado pelo Governo de Rondônia. É o reconhecimento da transparência máxima na gestão pública (Nota 97,96%), evidenciando o compromisso com a divulgação de informações.
- Selo de excelência Laboratorial para o Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac), pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ);
- Rondônia ocupa a 4ª posição no ranking nacional de liquidez. Essa pesquisa é realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que evidencia o estado como um dos mais responsáveis e organizados do Brasil no cuidado com as finanças.
- Inovação e Tecnologia: 1º lugar nacional em boas práticas de proteção de dados e presença garantida entre os 10 estados brasileiros mais avançados em transformação digital.
- Eficiência da Máquina Pública | 4º melhor desempenho do governo no Brasil no Ranking de Competitividade dos Estados (CLP), refletindo a seriedade na gestão e orçamento.
- O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) tem o 8º maior fundo previdenciário de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual do país.
2026: UM FUTURO DE EVOLUÇÃO
Rondônia está construindo um legado de prosperidade. Com a administração organizada e a economia em ritmo acelerado, o estado ingressa em 2026 impulsionando o cenário de desenvolvimento. O cenário é de otimismo e crescimento contínuo, reforçando o sentimento de que o estado superou desafios históricos e agora trilha um caminho sem volta rumo ao progresso, garantindo que os benefícios da evolução cheguem a cada rondoniense.
