Roda de conversa do Pontão Raízes Amazônicas mobiliza comunidade para debater cidadania

Publicada em 02/01/2026 às 12h02
A roda de conversa promovida pelo Pontão de Cultura Raízes Amazônicas: Celebrando a Diversidade Cultural, coordenado pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), realizada na noite da quinta-feira (11), no bairro Cristo Rei, em Vilhena (RO), foi avaliada como extremamente proveitosa pelos participantes e organizadores.
A atividade integrou a campanha “Celebrando a Diversidade Cultural Amazônica” e reuniu moradores da comunidade, lideranças locais e agentes culturais em um espaço de escuta, diálogo e troca de experiências. Mediado pelo sociólogo Márcio Guilhermon, o encontro promoveu reflexões profundas sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva e foi realizada em parceria com o Ponto de Cultura Meu Norte – Associação de Capoeira de Vilhena.
Durante a roda de conversa, foram debatidos assuntos como cidadania, direitos humanos, combate à violência e às discriminações, fortalecimento da democracia, consumo consciente, preservação ambiental, cultura de paz, bem viver e enfrentamento à desinformação. A participação ativa do público contribuiu para enriquecer o debate, trazendo vivências, questionamentos e perspectivas diversas sobre os desafios enfrentados no cotidiano da comunidade.
“Momentos como esta roda de conversa são fundamentais para fortalecer a cidadania, porque criam um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva do conhecimento. Quando a comunidade se reúne para discutir direitos humanos, diversidade cultural e democracia, ela passa a compreender melhor seu papel social e sua capacidade de transformar a realidade. Valorizar a diversidade é reconhecer que nossas diferenças são uma riqueza e que o respeito, à informação e a participação social são caminhos essenciais para o bem viver, a cultura de paz e o enfrentamento das desigualdades”, afirmou o sociólogo Marcio Guilhermon.
Segundo a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, a roda de conversa cumpriu plenamente seu objetivo de aproximar a população e estimular o pensamento crítico. “Foi um momento muito positivo, de diálogo respeitoso e construção coletiva. A participação da comunidade mostrou o quanto esses espaços são necessários para fortalecer a cidadania e valorizar a diversidade cultural”, destacou.
A atividade foi realizada em parceria com o Ponto de Cultura Meu Norte – Associação de Capoeira de Vilhena, na Rua 743, nº 1546, no bairro Cristo Rei, reforçando a articulação entre iniciativas culturais locais.
O Pontão de Cultura Raízes Amazônicas é contemplado pelo Edital de Seleção Pública MinC nº 9, de 31 de agosto de 2023, no âmbito da política de base comunitária Reconstruindo o Brasil. A iniciativa reafirma o compromisso do Pontão com a promoção da diversidade cultural, da participação social e do desenvolvimento comunitário em Rondônia.
