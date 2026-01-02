Réveillon 2026 em Porto Velho teve fogos de baixo impacto e muita diversão

Publicada em 02/01/2026 às 09h17
A Prefeitura de Porto Velho organizou a recepção de 2026 com queima de fogos de menor impacto sonoro e estrutura planejada no Viradão do Béra. O show pirotécnico durou cerca de oito minutos, com foco em efeitos visuais e cumprimento das normas vigentes. A proposta permitiu a participação de famílias, idosos, crianças e pessoas sensíveis ao som.
O prefeito de Porto Velho explicou a diretriz adotada no evento. “Nosso foco foi fazer um Réveillon seguro, organizado e acessível. A queima de fogos foi planejada com efeitos visuais e barulho reduzido, sempre respeitando as normas e cuidando das pessoas e dos animais”, afirmou Léo Moraes.
O diretor de Cultura da Funcultural também comentou o resultado da ação. “Foi uma das melhores queimas de fogos que Porto Velho já teve em um Réveillon. A estrutura que montamos, considerando as características do local, funcionou conforme o planejado. Estamos evoluindo, e para 2026 vamos trabalhar ainda mais para oferecer um cenário melhor”, disse Vanderlei Silva.
Durante o evento, o público contou com palco bem posicionado na Avenida Farquar com a Sete de Setembro, sistema de iluminação, sonorização, atuação de equipes de segurança, brigadistas e atendimento médico. A estrutura incluiu praças de alimentação e espaços com rampas e locais reservados para pessoas com deficiência.
A organização surpreendeu a todos. “Superou totalmente a expectativa. A segurança está muito boa, tudo organizado. Minha namorada usou abafador e aproveitou tudo com tranquilidade. Gostei muito do esquema de fogos, ficou muito bom”, falou o garçon Yan Marques, morador do bairro Nova Esperança.
