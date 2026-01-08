Reforma na Unidade de Saúde Nova Floresta suspende vacinação e atendimentos na farmácia

Publicada em 08/01/2026 às 16h09
A Unidade de Saúde Nova Floresta passará por obras de reforma com o objetivo de promover melhorias em sua estrutura física, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.
Em função das intervenções, os atendimentos na Sala de Imunização e na Farmácia estarão temporariamente suspensos nos dias 8 e 9 de janeiro, com retorno previsto para segunda-feira, dia 12. Durante esse período, os demais serviços ofertados pela unidade seguirão funcionando normalmente.
A população que necessitar de serviços de vacinação poderá buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima de sua residência. Já os usuários que precisarem de medicamentos devem consultar a disponibilidade e o local de retirada por meio do site ou aplicativo Farmapub.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a suspensão é pontual e necessária para a execução das melhorias, e agradece a compreensão da comunidade. A reforma integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde e à qualificação dos serviços prestados aos usuários do SUS.
