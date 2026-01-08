Recadastramento para o ComCard pode ser feito via aplicativo BiPay

Publicada em 08/01/2026 às 11h03
Atenção, estudante! A Prefeitura de Porto Velho traz uma novidade para 2026: agora não é mais necessário comparecer presencialmente para renovar o cadastro do ComCard Estudante. O recadastramento pode ser realizado de forma totalmente digital, por meio do aplicativo BiPay, garantindo mais agilidade e praticidade para assegurar o direito à meia-passagem no transporte coletivo.
De acordo com João Vitor, gerente de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), o prazo para validação dos dados inseridos é de até 72 horas.
“Este é o primeiro ano em que estamos oferecendo essa opção à comunidade. A expectativa é de que cerca de dez mil alunos realizem o recadastramento para acesso ao ComCard Estudante”, destacou João Vitor.
Para quem prefere o atendimento presencial, o recadastramento também já está sendo realizado na sede da Semtran, localizada na Avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias.
Além disso, o serviço está disponível nas unidades do Tudo Aqui do Centro, IG Shopping e Rodoviária de Porto Velho, garantindo mais opções de atendimento aos estudantes.
