“Quebramos tabus”: Luciana Gimenez se despede da RedeTV! após 25 anos

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, anunciou oficialmente sua saída da RedeTV! após completar 25 anos à frente do SuperPop. A despedida foi comunicada na noite desta sexta-feira (16), por meio de um longo texto publicado no Instagram, em que a artista fez um balanço da trajetória e confirmou que 2026 marcará o início de um novo desafio profissional.
No relato, Luciana relembrou o início da parceria com a emissora, que começou de forma inesperada em 2001, durante uma viagem a Nova York. A apresentadora manteve íntegra a memória daquele momento:
“Eu tinha acabado de acordar em Nova York quando recebi uma ligação, em 2001. Do outro lado da linha, um convite que eu jamais imaginaria que se tornaria a minha segunda casa. Assinei um contrato de três meses. E fiquei. Fiquei porque o SuperPop me acolheu. Porque a RedeTV! acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele”.
Ao longo do texto, Luciana destacou que o programa ultrapassou o formato tradicional de entretenimento e se tornou um espaço de diálogo e representatividade. Ela descreveu a importância editorial da atração ao longo dos anos, mantendo suas palavras originais:
“Aqui vivi momentos que marcaram a minha vida e a história da televisão. Recebi figuras públicas e grandes nomes do entretenimento nacional e internacional, pessoas que atravessaram gerações e ajudaram a moldar nossa sociedade ao longo dos anos. Vi histórias fortes, emocionantes e corajosas. Pessoas que não se esconderam, não se renderam e escolheram existir com verdade diante das câmeras. O SuperPop sempre foi mais do que entretenimento. Foi espaço de escuta, debate e afeto. Um programa que abraçou causas, levantou bandeiras e deu visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+ quando ainda era difícil, quando ainda havia medo. Tenho orgulho do que construímos”.
Na parte final do comunicado, a apresentadora explicou que o encerramento do ciclo acontece em comum acordo com a emissora e coincidiu com a data simbólica de 25 anos no ar. Mais uma vez, manteve a declaração integral:
“Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada. Hoje, estou coincidentemente em Nova York, onde encerro esse ciclo, em comum acordo com essa casa que sempre me acolheu, exatamente na data em que completo 25 anos à frente do SuperPop. O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença. Quebramos tabus de forma leve, despretensiosa e sempre com alegria. 2026 será um ano de viver um novo desafio! Obrigada, RedeTV!, por acreditar, confiar e caminhar ao meu lado. Obrigada, SuperPop, por ser casa, palco e abrigo! 25 anos no ar. 25 anos de amor. The best is yet to come (O melhor ainda está por vir)”.
A publicação foi amplamente repercutida entre artistas e colegas de profissão. Marcos Mion comentou: “Parabéns Lu! Raríssimo uma história assim! 25 anos com o mesmo programa é pra poucos!”. Adriane Galisteu desejou “Sucesso no seu novo caminho”. Já Patrícia Poeta escreveu: “Muitos beijos, Luciana, querida! Que esse novo ciclo te traga outras oportunidades e muitas conquistas também”.
Também deixaram mensagens Daniela Albuquerque, que afirmou: “Lu, que Deus abençoe seus próximos passos e esse novo momento da sua vida. Que venham caminhos de paz, boas oportunidades e recomeços felizes. Sua trajetória é longa e importante, e isso ninguém apaga. Torço por você”, e Ticiane Pinheiro, que resumiu: “Sucesso”.
