Programação oficial e identidade visual do Carnaval 2026 são apresentadas em Porto Velho

Porto Velho já entra no clima da folia com a apresentação oficial da programação e da identidade visual do Carnaval 2026. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira (9), no prédio do Relógio, e marca o início da contagem regressiva para uma das maiores manifestações culturais da capital, reunindo tradição, criatividade e valorização da cultura popular.
Durante o evento, foram divulgadas as principais atrações e atividades que irão compor a programação carnavalesca, contemplando desfiles, blocos de rua e eventos culturais distribuídos em diferentes pontos da cidade. A proposta é garantir uma festa democrática, acessível e voltada para toda a família, fortalecendo o turismo e movimentando a economia local.
Léo Moraes destacou que a Prefeitura está preparando uma grande festa para os foliões, com uma programação à altura da cidade. “Queria aproveitar e parabenizar todos os fazedores de cultura do nosso município, tanto dos blocos e também das escolas de samba” .
NOSSA CULTURA
A identidade visual do Carnaval 2026 foi desenvolvida através da Fundação Cultural do Município (Funcultural) com elementos que representam a cultura amazônica e a diversidade do povo porto-velhense. As cores vibrantes e as formas criativas traduzem a alegria da festa e reforçam a identidade cultural da cidade, que ganha ainda mais destaque durante o período carnavalesco.
Antônio Ferreira ressaltou que a cultura ganha ainda mais força com a valorização regional e explicou que o símbolo da festa deste ano é o boto-cor-de-rosa. “O Botinho é a partir de agora a cara do carnaval de Porto Velho e estará presente mostrando a força e a identidade Beiradeira”.
CONTAGEM REGRESSIVA
A programação do Béra Folia começa no dia 31 de janeiro com o Baile Municipal, que acontece no Mercado Cultural, com a presença da Côrte do Rei Momo e a entrega da chave. A festa continua no dia 1º de fevereiro com o Curumim Folia em especial para a criançada da capital.
O primeiro bloco a desfilar pelas ruas da capital será o Areal Folia, no dia 6 de fevereiro na zona norte/centro. A programação segue até o dia 28 de fevereiro com o desfile do último bloco movimentando a cidade e promovendo a cultura local. A tradicional Banda do Vai Quem Quer desfila no dia 14 de fevereiro.
Siça Andrade, presidente da Banda do Vai Quem Quer, agradeceu o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio do prefeito Léo Moraes, destacando que sem esse incentivo a festa não aconteceria. “Hoje marca o início dessa programação e que seja um carnaval de muita alegria para os foliões e que possam se divertir com muita paz”.
VALORIZAÇÃO DA TRADIÇÃO
Após muitos anos sem o devido incentivo, os desfiles das escolas de samba de Porto Velho voltam a receber apoio da prefeitura, resgatando uma tradição cultural que por muito tempo esteve esquecida. De forma excepcional, as datas dos desfiles já estão garantidas para os dias 18 e 19 de abril de 2026, com a apuração marcada para o dia 20 de abril, assegurando planejamento, valorização das agremiações e o fortalecimento do samba como expressão cultural histórica da capital.
Danilo Cardoso, presidente da Escola de Samba Asfaltão, agradeceu a sensibilidade do prefeito Léo Moraes em resgatar os desfiles das escolas de samba, que há anos estavam parados. “A escola Asfaltão a partir de agora começa a se preparar para viver a emoção na avenida.”
FOLIA COM SEGURANÇA
Em 2026, a Prefeitura de Porto Velho também contará com o Disque Vida, um serviço gratuito de apoio aos foliões que consumirem bebidas alcoólicas durante o Carnaval. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança no trânsito e proteger a população, contribuindo para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas durante o período da festa.
De acordo com a prefeitura, o planejamento antecipado permite maior segurança, melhor estrutura e mais conforto para os foliões.
