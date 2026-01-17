Programa Viaja Mais Servidor incentiva turismo em Rondônia

Publicada em 17/01/2026 às 09h54
Com foco no turismo local, o governo de Rondônia oferece ao servidor público o programa Viaja Mais Servidor que incentiva o acesso ao turismo com condições especiais. O objetivo do programa é oferecer aos servidores públicos benefícios e descontos em diversas empresas, além de estimular o turismo e movimentar a economia local.
A iniciativa do programa, desenvolvido pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), possibilita que servidores públicos tenham acesso a descontos e vantagens exclusivas em serviços turísticos, como hospedagem, passeios e outros atrativos, por meio de parcerias firmadas com o setor turístico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além de beneficiar diretamente os servidores, o Viaja Mais Servidor contribui para o desenvolvimento econômico ao fortalecer o turismo regional e valorizar os destinos locais. “A iniciativa estimula a ocupação da rede hoteleira, fomenta o comércio e amplia a visibilidade dos atrativos turísticos do estado, promovendo suas belezas naturais e culturais, além de valorizar os servidores, oferecendo a eles a chance de conhecer melhor o estado e aproveitar momentos de lazer”, salientou.
Segundo os empresários de uma chácara localizada na Estrada dos Periquitos, Linha 5 (Travessa Vitória), no Setor Chacareiro do Bairro Ulisses Guimarães, Caroline Abati e Lucas Abati, o ambiente é paradisíaco e acolhedor. O local recebe os servidores públicos contemplados pelo programa Viaja Mais Servidor com condições especiais, oferecendo benefícios tanto na opção de day use, aberta ao público, quanto no aluguel exclusivo do espaço, com 10% de desconto no day use, exceto em dias de festivais e 15% de desconto no aluguel de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, ampliando o acesso ao lazer e ao descanso com qualidade.
“O atendimento é pautado pelo respeito, cordialidade e acolhimento, em um ambiente familiar e convidativo, marcado por uma nascente de águas cristalinas, pelas tradicionais sombrinhas que se tornaram símbolo do espaço e por uma estrutura completa, públicos a conhecerem as belezas naturais da região”, destacou os empresários.
VIAJA MAIS SERVIDOR
O programa tem a finalidade de impulsionar o turismo local para que os servidores conheçam as belezas e o potencial turístico do estado, além da valorização e do crescimento do trade turístico. A iniciativa oferece descontos, pacotes, condições especiais e parcerias com o setor privado para que o servidor público aproveite o turismo local de forma mais acessível e econômica. Atualmente, está disponível em 123 empresas parceiras.
COMO OBTER DESCONTO
Apresentação de contracheque ou foto da carteira com a matrícula e um cadastro simples nos estabelecimentos parceiros.
COMO ACESSAR EMPRESAS PARCEIRAS
Acessando o site, por meio do link: https://rondoniatemturismo.ro.gov.br/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!