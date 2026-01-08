Processo de reordenamento nas escolas municipais de Vilhena

Publicada em 08/01/2026 às 08h24
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) esclarece que as mudanças ocorridas em algumas unidades escolares da rede municipal fazem parte de um processo de reordenamento educacional, com o objetivo de priorizar a qualidade do ensino, otimizar a organização das escolas e garantir a atuação de professores especialistas em cada etapa escolar.
No ano letivo de 2026, especificamente na Escola Almirante Tamandaré, a reorganização ocorre em razão da redistribuição dos alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de estudantes acima de 15 anos, que passam a ser atendidos pela rede estadual de ensino. Essa medida segue as diretrizes adotadas em nível federal desde 2015 e, no município de Vilhena, esse processo de reorganização escolar vem sendo gradualmente implementado desde 2022.
Ao longo dos últimos anos, a Semed realizou diversas reuniões com pais e responsáveis, nas quais o tema foi amplamente debatido, garantindo transparência e diálogo com a comunidade escolar.
Para assegurar que todos os alunos contemplados por essa mudança tenham acesso às unidades de ensino, o município está oferecendo transporte escolar, além de todo o suporte necessário para a efetivação das matrículas.
Considerando que a rede municipal é responsável pelo atendimento dos alunos da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e que o reordenamento escolar e as novas ampliações, possibilitaram a abertura direta de aproximadamente 2.500 novas vagas, a organização das escolas que passaram por adequações ficou definida da seguinte forma:
Escola Almirante Tamandaré: atendimento exclusivo do 4º ao 5º ano (os alunos das demais séries foram transferidos para instituições da rede estadual);
Escolas Gorete Domingos, Hermógenes Roberto Nogueira e Bianca e Leonardo: atendimento do 1º ao 3º ano;
Escolas Cleonice Batista, Martim Lutero e Luiz Eduardo Rover: atendimento do 1º ao 4º ano.
As demais unidades escolares permanecem com sua organização inalterada.
A Semed reforça que uma das prioridades desse processo é manter os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais, especialmente os que estão em fase de alfabetização, em escolas próximas de suas residências, assegurando mais conforto, segurança e qualidade no processo de aprendizagem.
