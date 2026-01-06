PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (6) de chuvas e trovoadas no Norte

Publicada em 06/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (6), indica céu com muitas nuvens para quase toda a região e chuvas isoladas com trovoadas para todos os estados ao longo do dia, à exceção do Amapá, que deve escapar às precipitações. Após as semanas de calor intenso que castigaram o Brasil durante as festividades de Natal e Ano Novo, as temperaturas voltam a ficar amenas na região nesta primeira semana de 2026.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para quase toda a região — exceto no Amapá e extremo-norte do Pará —, com chuvas isoladas em todo o Amazonas, Acre, Tocantins, centro-norte de Rondônia, centro-sul do Pará e sul de Roraima. As chuvas devem amanhecer mais intensas e acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Tocantins, centro-leste e centro-sul do Amazonas, centro-sul do Pará e extremo-norte de Rondônia.
Durante a tarde, as chuvas deixam o estado de Roraima e recuam no extremo-norte do Amazonas, centro-norte do Pará e extremo-norte do Tocantins. As chuvas mais intensas e com trovoadas se restringem ao Acre, sul do Amazonas, centro-norte de Rondônia, centro-sul do Tocantins e extremos-sudoeste e sudeste do Pará. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Tocantins, Rondônia, Acre, quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-norte do estado —, centro-sul do Pará e centro-nordeste do Amapá, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, extremo-sudoeste do Pará e extremo-sul de Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!