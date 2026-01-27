PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (27) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 27/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (27), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva com trovoadas para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade na porção centro-norte a partir da tarde.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas em todos os estados — à exceção do centro-sul do Tocantins, onde não deve chover. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em quase toda a região, à exceção de Roraima, noroeste do Amazonas e do Pará, norte do Amapá e centro de Tocantins.
Durante a tarde, as pancadas de chuva com trovoadas tomam quase toda a região, à exceção do noroeste do Pará, oeste do Amapá, leste de Roraima e extremo-sudeste do Tocantins. Essas condições devem se manter até a noite, com o Tocantins sendo tomado pelas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-norte do estado —, quase todo o Pará — à exceção do noroeste —, centro-leste do Amapá e todo o extremo-oeste de Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
