PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas neste domingo (11)

Publicada em 11/01/2026 às 09h00
A previsão do tempo para a Região Norte neste domingo (11) indica chuvas frequentes e instabilidade em grande parte da região.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de chuvas intensas ao longo de todo o dia, com céu encoberto e elevados volumes de precipitação.
No Amazonas, a chuva ganha força em áreas do interior, com destaque para municípios como Coari, Tefé e Alvarães, onde são esperadas as precipitações mais intensas.
Em Roraima, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.
Já no Amapá, a região litorânea registra pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, atingindo municípios como Oiapoque e Calçoene.
No Pará e no Tocantins, o tempo permanece encoberto, com chuva isolada em diferentes áreas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!