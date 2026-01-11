PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas neste domingo (11)
Por Jullya Borges
Publicada em 11/01/2026 às 09h00
 A previsão do tempo para a Região Norte neste domingo (11) indica chuvas frequentes e instabilidade em grande parte da região.

No Acre e em Rondônia, a expectativa é de chuvas intensas ao longo de todo o dia, com céu encoberto e elevados volumes de precipitação.

No Amazonas, a chuva ganha força em áreas do interior, com destaque para municípios como Coari, Tefé e Alvarães, onde são esperadas as precipitações mais intensas.

Em Roraima, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Já no Amapá, a região litorânea registra pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, atingindo municípios como Oiapoque e Calçoene.

No Pará e no Tocantins, o tempo permanece encoberto, com chuva isolada em diferentes áreas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

