PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira (9)

Publicada em 09/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para estados da Região Norte do Brasil nesta sexta-feira (9). Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e Rondônia devem registrar instabilidade ao longo do dia.
No Acre e em Rondônia, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em várias áreas dos estados. No Amazonas, as chuvas mais intensas se concentram nos municípios de Coari, Tapauá e Tefé.
Em Roraima, o tempo permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em todo o estado, com precipitações mais expressivas em Rorainópolis. No Amapá, a expectativa é de chuva na região litorânea.
Já no Pará, chove na capital Belém e também nos municípios de São Sebastião da Boa Vista e Igarapé-Miri. No Tocantins, as chuvas atingem o estado ao longo do dia, com risco de volumes elevados em diferentes regiões.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
