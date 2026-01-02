PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem acumulados expressivos nesta sexta-feira (2)

Publicada em 02/01/2026 às 08h00
Nesta sexta-feira (2), as chuvas intensas são generalizadas pelos estados do Acre e de Rondônia.
No Amazonas, a chuva cai com mais intensidade em Tapauá, Itamarati e Novo Aripuanã.
Em Roraima, a expectativa é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em Iracema, Rorainópolis e Majari.
No Amapá, as chuvas se concentram no litoral do estado, atingindo municípios como Calçoene, Oiapoque e Amapá.
Já no Pará, as precipitações mais intensas devem ocorrer em Novo Progresso, Santana do Araguaia e Trairão.
No Tocantins, os acumulados de chuva se concentram em Sucupira, Natividade e Crixás do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
