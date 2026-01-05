PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra muitas nuvens e chuva forte nesta segunda-feira (5)

Publicada em 05/01/2026 às 08h00
A previsão do tempo para esta segunda-feira (5) indica chuva intensa em grande parte da região Norte, com instabilidades persistentes ao longo do dia.
No Acre, em Rondônia e no Amazonas, a expectativa é de fortes precipitações ao longo de todo o dia, acompanhadas por céu encoberto.
Em Roraima, municípios do sul do estado, como Caroebe e Cantá, registram muitas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva intensa.
No Amapá, as chuvas chegam com forte intensidade em todo o estado, afetando municípios da região central e litorânea, como Serra do Navio, Oiapoque e Calçoene.
Já no Pará, o tempo fica instável no sudoeste e sul do estado, onde municípios como Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer com intensidade ao longo de todo o dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Belém e Boa Vista. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!