PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuva forte nesta quarta-feira (7)

Publicada em 07/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para quase todos os estados da Região Norte nesta quarta-feira (7), com exceção de Roraima.
No Acre, Rondônia e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
No Amazonas, as instabilidades ganham força principalmente no sul do estado. Há expectativa de chuva mais intensa nos municípios de Borba, Aripuanã e Manicoré, com risco de temporais acompanhados de descargas elétricas.
Em Roraima, apesar de o estado ficar fora do alerta de chuvas intensas, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.
No Amapá, a faixa litorânea deve ser a mais afetada pelas precipitações. Municípios como Calçoene, Macapá e Oiapoque podem registrar volumes significativos de chuva.
Já no Pará, as precipitações mais intensas são esperadas no sul e sudeste do estado, atingindo os municípios de São Félix do Xingu, Itupiranga e Marabá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
