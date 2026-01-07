PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuva forte nesta quarta-feira (7)
Por Jullya Borges
Publicada em 07/01/2026 às 08h00
 O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para quase todos os estados da Região Norte nesta quarta-feira (7), com exceção de Roraima.

No Acre, Rondônia e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

No Amazonas, as instabilidades ganham força principalmente no sul do estado. Há expectativa de chuva mais intensa nos municípios de Borba, Aripuanã e Manicoré, com risco de temporais acompanhados de descargas elétricas.

Em Roraima, apesar de o estado ficar fora do alerta de chuvas intensas, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

No Amapá, a faixa litorânea deve ser a mais afetada pelas precipitações. Municípios como Calçoene, Macapá e Oiapoque podem registrar volumes significativos de chuva.

Já no Pará, as precipitações mais intensas são esperadas no sul e sudeste do estado, atingindo os municípios de São Félix do Xingu, Itupiranga e Marabá.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

