PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem o Norte nesta quarta-feira (28)

Publicada em 28/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todos os estados da região Norte do país.
No Acre e em Rondônia, a expectativa é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, atingindo tanto áreas do vale do Juruá quanto do interior rondoniense.
No Amazonas, as precipitações mais intensas se concentram no interior do estado, especialmente nos municípios de Coari, Tefé e Tapauá, localizados nas regiões do médio e baixo Solimões.
Em Roraima e no Amapá, a previsão é de muitas nuvens, com ocorrência de chuva isolada ao longo do dia em diferentes áreas dos dois estados.
Já no Pará, as chuvas mais intensas atingem o sudoeste e sudeste paraense, com destaque para Brasil Novo e Altamira, no sudoeste, e São Félix do Xingu, no sudeste do estado.
No Tocantins, a chuva cai com mais intensidade na região norte do estado, alcançando municípios como Palmeirante, Goiatins e Santa Rita do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!