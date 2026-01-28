Indícios colocam Confúcio fora da eleição?; Hildon ruma ao Palácio Rio Madeira; e Léo dá o aval que faltava a Flori

Publicada em 28/01/2026 às 08h31
LÉO MORAES DEU O AVAL QUE FALTAVA E FLORI, PREFEITO DE VILHENA, CONFIRMA CANDIDATURA AO GOVERNO
Agora é definitivo! O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, é mesmo candidatíssimo ao Governo. O aval público que ele ainda queria, foi dado pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, num evento social deste final de semana, que acabou se transformando em acontecimento decisivo para a política regional e para as pretensões de Flori.
O prefeito reeleito de Vilhena já vinha demonstrando forte desejo de disputar o Governo. Numa das suas muitas entrevistas nas últimas semanas, quando anunciou seus projetos, Flori disse, no programa dos Dinossauros (Parecis FM, segunda a sexta, meio-dia) que dependia apenas do aval daquele que seria seu maior cabo eleitoral: Léo Moraes, o prefeito de Porto Velho.
Além de ser o presidente regional do Podemos, partido do Delegado Flori, Léo é ainda o prefeito com maior aprovação entre os de todas as capitais do país e comanda a cidade que tem o maior eleitorado do Estado. Ter este apoio seria e é vital para as pretensões de qualquer postulante ao Governo, ainda mais para um membro do mesmo partido que o jovem alcaide porto-velhense dirige.
No final de semana, durante a comemoração do aniversário do secretário de saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, na sede da OAB, apenas para convidados especiais, os discursos se transformaram em uma espécie de pré-campanha política. Jaime, candidatíssimo à Câmara Federal, foi o centro das homenagens, mas tanto ele quanto os demais oradores, destacaram a candidatura do Delegado Flori ao Governo. O próprio prefeito de Vilhena discursou, dizendo que está pronto e preparado para enfrentar o desafio.
Com a entrada de um novo nome, ainda pouco conhecido no restante do Estado, mas muito forte no Cone Sul, começa a mudar o quadro da disputa. Há quem diga que o principal prejudicado com a candidatura de Flori, será o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Ambos são de direita, ambos são novos numa disputa estadual deste peso e disputam votos também na mesma região. O maior beneficiado seria o senador Marcos Rogério.
Mas, claro, tudo isso é estudo de futurologia. Lá na frente é que saberemos se todas as candidaturas (incluindo a de Expedito Netto, pelo PT e Hildon Chaves, do PSDB) serão mantidas ou se tudo muda, como as nuvens da política, que mudam a cada instante. Esperemos, pois!
ENCONTRO DE CONTAS GOVERNO E ENERGISA: PREFEITURAS VÃO RECEBER MAIS DE 300 MILHÕES DE REAIS
Mais de 1 bilhão de reais. Este é o valor a ser rateado entre Governo do Estado e Prefeituras, graças a aprovação de projeto de encontro de contas entre o Estado e a Energisa. O caso se arrastava desde 2019, quando começou uma mobilização dos prefeitos rondonienses, através da sua associação, a Arom e culminou com a aprovação do projeto que beneficiará todos os municípios. Só para se ter ideia dos valores, a Prefeitura de Porto Velho deve receber em torno de 40 milhões de reais deste dinheiro.
O total de recursos a serem distribuídos aos municípios deve bater na casa dos 300 milhões de reais e todos receberão sua parte, proporcionalmente à sua população. Chamado de projeto de Transação Tributária, a aprovação significa que todas as empresas que tenham débito com o Governo do Estado, terão direito à mesma negociação.
Resumo da ópera: a Energisa tem uma dívida de 1 bilhão de reais com o Estado de Rondônia. O Estado tem uma dívida de 1 bilhão de reais com a Energisa. Não se sabe porque diabos ou que interesses estavam em jogo que uma negociação simples, que resolveria o problema, levou nada menos do que quase sete anos para ser resolvida.
A Energisa já depositou há muito tempo o valor que deveria pagar e aceitou que o Estado parcelasse, em vários anos, seu 1 bi de reais de dívida com a empresa. Todos ganham. A pergunta que fica é: quem e por quais motivos era grande este grande negócio só agora foi autorizado.
No final das contas, foi Rondônia e suas Prefeituras os grandes vencedores. Graças à decisão do presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, atendendo pedido do presidente da Arom, o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, que falava em nome de todas as Prefeituras, o projeto foi colocado em votação e teve um único voto contrário.
O presidente da AROM, Hildon Chaves, destacou que a aprovação do projeto é resultado da união dos municípios e da persistência do movimento municipalista. “Essa é uma vitória construída com diálogo, mobilização e união. Defendemos diariamente os municípios e sabemos das dores causadas pela queda de receitas e pelo aumento constante de encargos”, afirmou.
O TUCANO HILDON CHAVES VAI ENTRAR NA DISPUTA PELO GOVERNO. PODE SER COM O MDB OU COM UNIÃO BRASIL. DECISÃO EM MARÇO
Tem mais um candidato ao Governo, a partir de agora. O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, está entre os que querem sentar na cadeira que hoje é de Marcos Rocha. Ele se animou ao aparecer nas pesquisas com até 16 pontos, com Marcos Rogério e Adailton Fúria à frente, mas Hildon surgindo como uma forte terceira via. O ex-Prefeito deixou o posto, depois de oito anos de governo em Porto Velho, com uma alta dose de aprovação. Mas, alega, as pesquisas são feitas em todo o Estado e é em diferentes regiões ele tem conseguido percentuais positivos para uma eventual candidatura ao Palácio Rio Madeira/CPA.
Não é só um partido que “namora” Hildon Chaves. O MDB já lhe fez várias ofertas. Recentemente, o União Brasil, através do deputado federal Maurício Carvalho, também entrou no assunto. Caso Hildon tope, poderia liderar a Federação que tem o UB, o PP e, somando-se a eles, o PSDB, que não está no pacote oficial, mas é o partido do ex-Prefeito. No caso do MDB, ao que se ouviu nos bastidores, Hildon poderia, caso topasse, comandar toda a estratégia de campanha do partido.
Ao participar do programa Papo de Redação, na última segunda-feira, além de defender interesses das Prefeituras, já que preside a Associação dos Municípios de Rondônia, a Arom, Hildon também falou sobre a eleição deste ano. Deixou claro que pretende disputar o Governo, mas que as decisões ocorrerão mais à frente. Elas começam a ser definidas, segundo ele, “depois do Carnaval”, quando o ano verdadeiramente começa no Brasil. E em Rondônia.
CONFÚCIO FORA DA REELEIÇÃO? BASTIDORES DA POLÍTICA E ATAQUES A BOLSONARO SERIAM FORTES INDÍCIOS
Não é definitivo, é claro! Mas os bastidores anunciam que o senador Confúcio Moura pode desistir de concorrer à reeleição em outubro. Há também indícios de que isso pode ser real. As conversas que circulam nos meios políticos informam que Confúcio teria fechado um acordo com o empresário e ex-senador Acir Gurgacz. Confúcio teria anunciado sua desistência em disputar a eleição e fechado um acordo entre o MDB, que ele preside e o PDT, de Acir.
Os emedebistas apresentariam, no acordo, uma nominata para a Assembleia Legislativa e os pedetistas, uma para a Câmara Federal. Não se pode afirmar com todas as letras que é real o acordo, já que este tipo de conversa não é confirmada por nenhum dos participantes. O que é verdade é que Gurgacz já havia informado a Confúcio que vai mesmo disputar o Senado e não o Governo, como poderia ocorrer.
Outra questão que sugere que Confúcio Moura não vai à reeleição são vídeos em que ele ataca o ex-presidente Bolsonaro, numa Rondônia em que 70 por cento são bolsonaristas. Cobrado nas redes sociais de que seria o culpa pelos pedágios e preços na BR 364, Confúcio negou e disse que o assunto começou no governo Bolsonaro. Foi rapidamente desmentido também nas redes sociais: a questão da privatização da 364 começou em 2017, dois anos antes de Bolsonaro ser Presidente.
Além de continuar sofrendo pesadas críticas pela criação de onze áreas de reserva ambiental um dia antes de deixar o Governo, agora Confúcio entra diretamente em rota de colisões com o bolsonarismo rondoniense.
SEM LIDERANÇAS E NOMES QUE PUXEM VOTOS, COMO FICARÁ O ANTES PODEROSO MDB RONDONIENSE?
Sem Confúcio Moura (caso ele desista mesmo de ir à reeleição); sem Lúcio Mosquini (o ex-presidente que deixou o partido, porque não concorda que ele caminhe com a esquerda); sem Valdir Raupp e sem Marinha Raupp, a dupla que brilhou no Congresso e que não quer mais saber de disputas eleitorais; sem o ex-senador Amir Lando, como ficará o MDB de Rondônia?
A juíza aposentada Euma Tourinho, que disputou a Prefeitura de Porto Velho na última eleição, chegando a mais de 25 mil votos, foi outra que, tão logo passou a disputa, deixou o partido. Euma será candidata a deputada federal pelo Podemos, com o apoio do prefeito Léo Moraes. Willames Pimentel, que é outro nome importante do partido, também não estaria disposto a concorrer novamente.
O MDB ainda pode fazer alianças fortes, mas de emedebistas mesmo, com nomes viáveis e conhecidos para tentar eleger bancadas fortes tanto no parlamento estadual quanto no federal, está muito difícil. O MDB hoje não tem nenhum “puxador” de votos que possa levar consigo um ou mais candidatos à Assembleia e, muito menos, para a Câmara Federal.
O partido, que já foi o maior e mais poderoso do Estado, conta hoje com apenas quatro prefeitos, entre as 52 cidades rondonienses: Jeverson Lima, de Jaru; Cleone Lima, do Vale do Anari; Osmy Toledo, de Teixeirópolis e Silvano Almeida, de Cabixi. Em Porto Velho, o partido tenta se reconstruir, com nova lideranças, que assumiram o Diretório Municipal, mas sem nenhuma grande estrela.
Como disse um antigo emedebista, numa roda de conversa: “se Confúcio não disputar a eleição, o MDB de Rondônia pode se desintegrar!”
MARIANA CARVALHO PODE DEFINIR PELO SENADO EM BREVE, ENQUANTO MAURÍCIO ALINHAVA CONVERSAS PARA OUTUBRO
Todos os indícios apontam para Mariana Carvalho. Isso mesmo! A ex-deputada federal e muito querida pelos rondonienses, está muito perto de oficializar sua candidatura ao Senado, pela segunda vez. Nada foi oficializado, ao menos por enquanto, porque o irmão dela, o deputado federal Maurício Carvalho está em conversações com várias lideranças, para definir seu próprio caminho. Ele pode ser candidato ao Governo, inclusive, já que é um dos líderes do União Brasil no Estado e, com este poder, anda dialogando com vários partidos que possam ser aliados, além do PP, que já faz parte da Federação nacional entre as duas siglas.
Mariana continua percorrendo o Estado, até hoje entregando benefícios graças às emendas que conseguiu para Rondônia quando ainda era deputada. Onde chega, é recebida com festa e alegria. Mesmo não tendo sucesso nas duas últimas eleições (para o Senado, há quatro anos e para a Prefeitura de Porto Velho) ela tem a política no sangue e continua como uma liderança importante e incontestável na política regional.
Maurício, enquanto isso, trabalha mais nos bastidores. Suas conversas, embora não tenha ainda martelo batido, alinhavam futuros projetos e alianças para a disputa de outubro próximo. Os dois irmãos, ambos ainda jovens e com futuro no nosso mundo das eleições, certamente vão estar na disputa. Se ela fosse hoje, Mariana iria ao Senado e Maurício buscaria a reeleição. Mas ainda há um longo caminho a trilhar, até as decisões finais. Mais algumas semanas, saberemos com mais segurança sobre as decisões eleitorais dos irmãos Carvalho.
UNIÃO DOA ÁREA E PRÉDIOS SEMIACABADOS NA BR 364, LONGE DO CENTRO, PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO
Presente grego? A União está doando à Prefeitura de Porto Velho alguns prédios em parte construídos, abandonados há cerca de 19 anos, desde que um processo de corrupção foi aberto e as obras paralisadas. Ali seria construída a nova sede da Polícia Rodoviária Federal. Seria bom, caso o local não fosse uma área na BR 364, distante vários quilômetros do centro da cidade, no acesso à Estrada da Areia Branca.
A área é imensa: mais de 42 mil metros quadrados, com vários prédios semiacabados. Não há informações se as obras realizadas há quase duas décadas ainda poderiam ser aproveitadas ou não. Mas é provável que sim. Só que tudo teria que ter acabamento.
O problema é que, se instalada naquele local, a sede da Prefeitura ficaria totalmente na contramão para a imensa maioria dos porto-velhenses. Fácil para quem tem carro; praticamente inacessível para quem não tem.
O que se ouve pelos corredores da Prefeitura, já que não há ainda uma posição oficial do prefeito Léo Moraes e sua equipe, é que o local, dependendo do investimento que ainda teria que ser feito para concluir as obras, poderia abrigar secretarias como a de Infraestrutura e outras, até para local de guarda de máquinas e equipamentos, onde não há atendimento ao público. Para a sede administrativa da Prefeitura, ao menos por enquanto, não existe qualquer projeto para mudança do prédio do Relógio.
CERCADO NO MATO GROSSO, LÍDER FORAGIDO DA LCP É MORTO AO AMEAÇAR ATIRAR EM PMS DE RONDÔNIA
A perigosa Liga dos Camponeses Pobres, a famigerada LVP de Rondônia, perdeu, neste final de semana, um dos seus mais perigosos e violentos líderes. Adeildo Calheiro, o “Flecha” foi cercado pela PM de Rondônia, quando descoberto no Mato Grosso, na cidade de Alto Paraguai, a cerca de 200 quilômetros de Cuiabá. Ele estava foragido, foi cercado, reagiu mirando policiais e acabou morto.
“Flecha”, acusado de vários crimes, tinha dois mandados de prisão em aberto. Foragido, estava no Mato Grosso, quando foi descoberto pelo serviço de inteligência da PM rondoniense. Cercado pelos policiais do BOPE, ele tentou fugir, armado, depois de saltar por uma janela. Apontou a arma contra os PMs, mesmo cercado e acabou baleado.
A LCP é uma organização criminosa que a própria polícia teme em enfrenta. Usando táticas de guerrilha, fortemente armados, o grupo que invade propriedades, mata pessoas, sequestra, destrói máquinas, equipamentos e prédios, cresceu muito, sob os olhares complacentes das autoridades de todos os níveis. Quando atacados, os líderes colocam crianças, principalmente e mulheres na linha de frente, para depois poderem acusar os policiais de violência contra pessoas indefesas.
No confronto em que o criminoso morreu, a PM descobriu que ele estava armado com uma pistola Glok 9 milímetros, com 16 cartuchos. Levava também uma mochila com mais de 50 munições. No ano passado, 1.377 unidades da pistola Glok, iguais a que o líder da LCP usava, foram apreendidas com bandidos, em todo o país.
OBRAS DE SANEAMENTO E ASFALTO PARA COMUNIDADE DO PARQUE AMAZÔNIA: PEDIDO DE GEDEÃO LEVADO À SEINFRA
Melhorar a vida das comunidades, lutando por seus pleitos. Conseguir avanços que representem melhoria na qualidade de vida das pessoas. Estas são algumas das missões que o vereador Gedeão Negreiros leva com toda a força e prioriza do seu mandato. Foi o que fez, mais uma vez, ao defender a realização de obras, tanto de drenagem como de asfalto, em ruas do bairro Parque Amazônica.
O pedido foi encaminhado ao secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Felipe Cantanhede Pacheco, principalmente para as ruas Paineira e Corticeira, do bairro Parque Amazônia.
De acordo com o parlamentar, as vias são importantes acessos à Escola Eduardo Valverde Araújo Alves e encontram-se em condições precárias, especialmente durante o período chuvoso, quando ocorrem constantes alagamentos que dificultam a mobilidade de moradores, estudantes e demais usuários.
Na justificativa, Gedeão destacou que a situação tem causado sérios transtornos à população, comprometendo o tráfego de veículos e pedestres, além de favorecer a proliferação de insetos e o surgimento de doenças, colocando em risco a saúde pública e a qualidade de vida da comunidade local.
O vereador ressaltou ainda que diversas reclamações chegaram ao seu gabinete por parte dos moradores, que pedem providências urgentes para a recuperação das vias. Segundo ele, a execução das obras é fundamental para garantir segurança, acessibilidade e melhores condições de trafegabilidade, principalmente para a comunidade escola.
PERGUNTINHA
Você sabia que um assassino psicopata que atacou uma escola, matou quatro estudantes e feriu 12 pessoas, em Aracruz, no Espírito Santo em novembro de 2022, está soltinho da silva, depois de cumprir três anos de “medidas sócioeducativas”, porque tinha 16 anos à época dos cruéis assassinatos?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!