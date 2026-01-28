Hospital Regional de Guajará Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo conquista Certificação ONA

Publicada em 28/01/2026 às 09h47
1. O Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Perez Antelo é uma das principais referências em assistência hospitalar na região da Pérola do Mamoré. Atendendo não apenas o município, mas também comunidades ribeirinhas e localidades de difícil acesso, a unidade desempenha um papel essencial na garantia de cuidados médicos especializados, serviços de urgência e emergência, internações e procedimentos de média e alta complexidade.
2. Nos últimos anos, o Hospital passou por importantes avanços estruturais, tecnológicos e assistenciais, impulsionados pela gestão da Mediall Brasil, empresa especializada em gestão hospitalar. A implantação de novos serviços, a modernização de equipamentos e o fortalecimento das equipes multiprofissionais fazem parte de uma estratégia contínua de qualificação, refletindo o compromisso em oferecer um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e eficiente à população.
3. Como reconhecimento desse esforço, o Hospital Regional de Guajará-Mirim conquistou o Selo ONA (Organização Nacional de Acreditação), tornando-se o primeiro hospital estadual de Rondônia a receber essa certificação. A ONA é a instituição responsável por avaliar e certificar unidades de saúde que atendem a rigorosos padrões de qualidade, segurança do paciente e excelência na gestão dos processos assistenciais.
4. A certificação representa mais do que um reconhecimento técnico: significa que a população de Guajará-Mirim e região passa a contar com um hospital que segue padrões nacionais de qualidade, reduz riscos assistenciais e promove um cuidado centrado no paciente. Para os usuários do sistema público de saúde, é a garantia de um serviço mais seguro, transparente e comprometido com a melhoria contínua.
5. A entrega oficial do Selo ONA foi marcada por uma cerimônia institucional que celebrou essa importante conquista para a saúde pública de Rondônia. O evento reuniu autoridades estaduais e municipais, gestores, profissionais de saúde e representantes da comunidade, simbolizando o reconhecimento coletivo pelo avanço alcançado pelo Hospital Regional de Guajará-Mirim.
6. Participaram da solenidade o Sr. Roberto Garcia, Presidente da Mediall Brasil; o Sr. Péricles Góes da Cruz, Superintendente Técnico da ONA; o Coronel Jefferson Rocha, Secretário de Estado da Saúde de Rondônia; o Prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira; a Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da Saúde, Mariana Ayres; além de autoridades locais, lideranças regionais, a diretoria do hospital e colaboradores da unidade.
7. A conquista do Selo ONA reforça o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU), do Governo do Estado e da gestão hospitalar em investir na saúde pública com responsabilidade e visão de futuro. O Hospital Regional de Guajará-Mirim segue avançando, fortalecendo a confiança da comunidade e consolidando-se como símbolo de qualidade, dedicação e cuidado com a vida.
