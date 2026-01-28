Queda de avião mata vice-ministro e outras quatro pessoas na Índia

Publicada em 28/01/2026 às 09h59
Cinco pessoas morreram na queda de um avião na manhã desta quarta-feira, 28, a cerca de 254 quilômetros de Mumbai, na Índia. Entre as vítimas está Ajit Pawar, vice-ministro do estado de Maharashtra, segundo a Associated Press.
O acidente envolveu um jato executivo Bombardier Learjet 45, que havia decolado de Mumbai com destino a Baramati, cidade natal de Pawar. Além do vice-ministro, estavam a bordo dois integrantes de sua equipe e dois tripulantes. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.
De acordo com as informações iniciais, o piloto tentava realizar o pouso em Baramati sob condições de baixa visibilidade quando a aeronave caiu. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça após a explosão e a atuação de equipes de resgate no local.
A viagem tinha como objetivo a participação de Ajit Pawar em compromissos de campanha eleitoral local. Considerado um dos políticos mais influentes de Maharashtra, ele iniciou a carreira política na década de 1980, impulsionado pela atuação do tio, líder de um importante partido político indiano.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou a morte do vice-ministro. Em publicação nas redes sociais, Modi descreveu Pawar como um “líder do povo” e afirmou que ele tinha “paixão por empoderar os pobres e os oprimidos”.
