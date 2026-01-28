Auxílio Funeral apoia famílias em situação de vulnerabilidade

Publicada em 28/01/2026 às 11h20
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), disponibiliza o Auxílio Funeral, benefício eventual destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que enfrentam o falecimento de um familiar.
O auxílio tem como finalidade custear despesas básicas relacionadas aos serviços funerários, assegurando atendimento e orientação social no momento da perda, conforme os critérios previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Auxílio Funeral
Segundo a assistente social da Semias, Jaqueline Resende, o benefício é um direito previsto na política pública de assistência social. “O Auxílio Funeral é destinado às famílias residentes em Porto Velho que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do sepultamento”.
Quem tem direito
Podem acessar o benefício famílias que comprovem situação de vulnerabilidade social, atendendo aos seguintes critérios: residir em Porto Velho, possuir renda familiar inferior a dois salários mínimos e estar em situação de vulnerabilidade no momento do falecimento.
Documentos necessários
Para solicitar o Auxílio Funeral, é preciso apresentar:
- Declaração ou certidão de óbito;
- Documento de identidade e CPF da pessoa falecida;
- Documento de identidade e CPF do responsável;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de renda familiar.
Como solicitar
O atendimento é realizado pelo Plantão Social, que funciona no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Após a análise dos critérios, a família é encaminhada à Central de Óbitos e, posteriormente, à funerária responsável pelos serviços.
A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, destaca que o benefício garante apoio em um momento sensível. “O Auxílio Funeral assegura amparo às famílias que não têm condições de arcar com as despesas, oferecendo atendimento social e encaminhamentos necessários de forma rápida”.
O Plantão Social funciona 24 horas, garantindo atendimento em situações emergenciais, como falecimentos.
Atendimento
Creas – Plantão Social
Telefone/WhatsApp: (69) 9 8473-5966
Endereço: Rua Geraldo Ferreira, nº 2166, bairro Agenor de Carvalho
Comentários
Seja o primeiro a comentar!