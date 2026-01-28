Prefeito Aldo Júlio anuncia ampliação do videomonitoramento e novos semáforos para reforçar segurança

Publicada em 28/01/2026 às 11h15
O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, presidiu na manhã desta terça-feira (27) uma reunião estratégica no gabinete da Prefeitura com representantes da administração municipal, da Secretaria de Planejamento e Eixo de Segurança pública do “Projeto Cidades Inteligentes” da equipe de Tecnologia da Informação (TI), responsável pela implantação do Projeto Cidade Inteligente em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). O encontro contou ainda com a presença das forças de segurança pública, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Politec.
Durante a reunião, o prefeito destacou que o município conta atualmente com 59 câmeras de videomonitoramento em operação, integradas ao eixo de segurança do Projeto Cidade Inteligente. Segundo ele, a gestão municipal já está avançando na instalação de mais 14 novas câmeras, além de possuir planejamento para a aquisição de outras 80 unidades nos próximos meses, ampliando significativamente a cobertura do sistema.
Aldo Júlio ressaltou que o objetivo da administração é trabalhar de forma integrada com as forças de segurança, utilizando a tecnologia como ferramenta estratégica no combate à criminalidade e no apoio às ações policiais. “A ideia é facilitar o trabalho das forças de segurança e melhorar gradativamente o projeto, garantindo mais eficiência e resultados para a população”, afirmou o prefeito.
