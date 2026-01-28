Resultados das avaliações pedagógicas evidenciam avanços na educação pública de Rondônia

Publicada em 28/01/2026 às 08h37
Ao longo da gestão, o governo de Rondônia vem consolidando um conjunto de ações pedagógicas voltadas ao acompanhamento da aprendizagem, à permanência dos estudantes na escola e à qualificação do ensino ofertado na rede estadual. As iniciativas da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), envolvem formação docente, avaliações educacionais em larga escala e estratégias específicas para o ensino médio.
Nesse contexto, a rede estadual de ensino executou a aplicação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero), instrumento utilizado para acompanhar o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio em Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação se consolidou como a principal ferramenta estadual de diagnóstico da aprendizagem, subsidiando a formulação de políticas públicas, a correção de defasagens e o planejamento pedagógico das redes estadual e municipais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o uso das avaliações educacionais fortalece o planejamento das políticas públicas. “O acompanhamento da aprendizagem é essencial para orientar as ações da educação, com decisões baseadas em dados e planejamento”, pontuou.
A secretária da Seduc, Albaniza Oliveira, explicou que os instrumentos avaliativos estão integrados às demais ações pedagógicas da rede. “Os resultados das avaliações orientam o trabalho pedagógico, a formação dos professores e a construção de estratégias para melhorar a aprendizagem dos estudantes”, ressaltou.
O gerente de Avaliações Educacionais e coordenador estadual do Saero, Kary Falcão, destacou que a taxa de participação dos estudantes é um dos principais indicadores do processo avaliativo. Segundo ele, desde a reestruturação da avaliação, a participação evoluiu de 83% para 93%, com registros de escolas que alcançaram 100% de presença durante a aplicação. “Esse índice demonstra que os municípios desenvolvem ações efetivas para garantir a permanência dos estudantes na escola e enfrentar a evasão”, afirmou.
Criado em 2016 e reestruturado em 2022, o Saero passou a ocupar papel central na organização do trabalho pedagógico da rede pública. Com resultados divulgados periodicamente, a avaliação se tornou base de informação para a elaboração de planos de nivelamento, ajustes nas práticas pedagógicas e acompanhamento mais preciso da aprendizagem. Os dados também contribuem para a definição da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) repassada aos municípios, cuja distribuição considera indicadores de qualidade da educação.
Para a estudante do ensino médio Giovanna Albuquerque, as ações de avaliação e preparação refletem no cotidiano escolar. “Os simulados e as aulas nos ajudam a entender melhor como funcionam as provas e a nos sentirmos mais preparado para o Enem”, relatou.
Além da avaliação estadual, a rede pública participa do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Saeb é uma avaliação nacional que mede o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática e integra o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), permitindo a comparação dos resultados de Rondônia com os demais estados e orientando políticas educacionais em âmbito nacional.
No ensino médio, a Seduc também desenvolveu ações específicas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio do projeto Trilhando Rumo ao Enem. A iniciativa promoveu aulas intensivas, aplicação de simulados, distribuição de material de apoio e suporte logístico durante as atividades, permitindo que os estudantes se familiarizassem com o formato da prova e avaliassem seus conhecimentos.
