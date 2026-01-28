Porto Velho: Termina em 5 de fevereiro o prazo para pagamento em cota única com 10% de desconto

Publicada em 28/01/2026 às 08h51
Até o dia 5 de fevereiro de 2026, os contribuintes de Porto Velho podem obter 10% de desconto no pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliar (TRSD). A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), orienta a população a ficar atenta ao prazo para garantir o benefício.
Quem optar pelo pagamento após essa data terá desconto reduzido para 5% no período de 6 de fevereiro a 5 de março. Também é possível parcelar o IPTU e a TRSD em até 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 5 de fevereiro. A partir de 6 de abril, os valores passam a sofrer acréscimos de juros e encargos legais.
Os contribuintes que acumularam créditos ao incluir o CPF nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) e indicaram o imóvel em outubro de 2025 garantiram abatimento adicional no imposto. O valor aparece no boleto no campo “valores desconto crédito”.
A Semec informa que o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do município. Os recursos arrecadados são aplicados em políticas públicas como infraestrutura urbana, saúde, educação e outros serviços que impactam diretamente a qualidade de vida da população.
Os boletos (Documento de Arrecadação Municipal – DAM) podem ser emitidos de forma online, no Portal de Serviços da Prefeitura de Porto Velho. Também é possível realizar a emissão de forma presencial, de segunda a sexta-feira, nos seguintes postos de atendimento:
Centro – Divisão de Atendimento da Semec (antiga Semfaz)
Avenida Sete de Setembro, nº 744 – das 8h às 14h
Zona Norte – Agência de Rendas da Sefin
Avenida Tiradentes, nº 3.361 (em frente ao Comando Geral da Polícia Militar) – das 7h30 às 13h30
Zona Leste – Praça CEU
Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1.706, bairro JK – das 8h às 14h
Zona Leste – Tudo Aqui (IG Shopping)
Avenida Amazonas, nº 8.338, bairro Tiradentes – das 10h às 20h
Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras
Avenida Jatuarana, nº 5.068, bairro Cohab – das 8h às 14h
