Presidente do Sindsef Almir José participa de reunião de articulação política e recebe convite para as próximas eleições

Publicada em 14/01/2026 às 15h46
Na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro, o presidente do Sindsef-RO, Almir José, recebeu os representantes Domingos Sávio e Josafá Marreiro para uma reunião em Porto Velho. O encontro, que discutiu o cenário dos servidores públicos em Rondônia, trouxe também uma importante pauta política para os próximos meses.
A visita ocorreu a pedido do Senador Confúcio Moura, que enviou os representantes para formalizar um convite ao presidente Almir José. A proposta é que ele se filie ao MDB para disputar uma vaga de Deputado Federal nas próximas eleições, representando os interesses da categoria no Congresso Nacional.
Durante a conversa, Almir José agradeceu o convite do senador e destacou a importância de o funcionalismo público ter vozes fortes em Brasília. A articulação reforça o papel de liderança do Sindsef-RO não apenas nas lutas sindicais, mas também no debate político estadual e federal, buscando sempre ampliar a defesa dos direitos dos trabalhadores rondonienses.
