Presidente da OAB Rondônia destaca diálogo e presença institucional na posse da nova Presidência do TRE-RO

Publicada em 09/01/2026 às 08h10
A posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) representou um momento de reafirmação do compromisso democrático e do fortalecimento do diálogo entre as instituições que integram o sistema de Justiça. A solenidade contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), Márcio Nogueira, que acompanhou o ato em nome da advocacia rondoniense.
Durante a cerimônia, o desembargador Raduan Miguel assumiu a Presidência do TRE-RO para o biênio 2026–2027, ao lado do desembargador Daniel Ribeiro Lagos, empossado como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. O novo ciclo institucional abrange a organização e a condução das Eleições Gerais de 2026, um dos momentos mais sensíveis e relevantes da democracia brasileira.
Em sua manifestação, o presidente da OAB Rondônia destacou que a força das instituições está diretamente ligada às pessoas que as conduzem. Para Márcio Nogueira, liderar a Justiça Eleitoral exige mais do que técnica jurídica: requer presença, diálogo e capacidade de lidar com as complexidades do ambiente democrático. “As instituições não funcionam por inércia. Funcionam porque pessoas reais enfrentam desafios reais todos os dias. Conduzir a Justiça Eleitoral é assumir esse compromisso com clareza, diálogo e responsabilidade”, afirmou.
Ao ressaltar o perfil do novo presidente do TRE-RO, Márcio Nogueira enfatizou a importância de uma liderança acessível e comunicativa, capaz de aproximar o Tribunal da sociedade. “A Justiça Eleitoral precisa ser compreensível para o cidadão, falar com clareza e inspirar confiança. Lideranças que dialogam fortalecem o ambiente institucional e ampliam a credibilidade do processo democrático”, pontuou.
A solenidade reuniu magistrados, juízes-membros, autoridades civis e militares, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e de diversas instituições públicas, evidenciando a relevância do TRE-RO no cenário institucional do Estado.
Ao final, o presidente da OAB Rondônia reafirmou o espírito de cooperação da advocacia com a Justiça Eleitoral. “Advocacia e TRE exercem funções distintas, mas convergentes. Ambas têm a responsabilidade de proteger garantias, assegurar legitimidade e preservar a confiança da sociedade no processo eleitoral”, destacou.
A presença da OAB Rondônia no ato reforça o compromisso permanente da entidade com o Estado Democrático de Direito, com eleições seguras e com o fortalecimento do diálogo institucional em favor da democracia e da cidadania.
