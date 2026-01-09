Compromisso democrático

Presidente da OAB Rondônia destaca diálogo e presença institucional na posse da nova Presidência do TRE-RO

A solenidade contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), Márcio Nogueira, que acompanhou o ato em nome da advocacia rondoniense.